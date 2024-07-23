Популярная девушка-мотоблогер из Омской области погибла в Турции

Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
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Updated Сегодня, 04:43
Как пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на турецкое агентство Anadolu, в аварии на территории турецкой провинции Мугла погибла уроженка Омской области Татьяна Озолина. По информации агентства, ДТП спровоцировало столкновение мотоциклов «МотоТани» и Онура Обута — мужчина, как и девушка, тоже был мотоблогером.
Кроме того, как отмечается в сообщении агентства IHA, мотоциклисты двигались по трассе втроем — ранее девушка неоднократно публиковала информацию о своем путешествии по Турции. Но, на трассе Секе — Милас двое из них столкнулись с грузовиком: из-за удара мотоциклы «разбросало» по отбойникам на обочине и разделительной полосе трассы. Татьяна Озолина погибла на месте происшествия до прибытия медиков.
Напомним, ранее Город55 сообщал о ДТП в одном из районов Омской области: молодой человек, управляя мотоциклом «Урал», наехал на женщину-пешехода, шедшую по обочине дороги. Столкновение стало фатальным как для пешехода, так и для водителя.