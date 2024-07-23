Популярная девушка-мотоблогер из Омской области погибла в Турции

Кроме того, как отмечается в сообщении агентства IHA, мотоциклисты двигались по трассе втроем — ранее девушка неоднократно публиковала информацию о своем путешествии по Турции. Но, на трассе Секе — Милас двое из них столкнулись с грузовиком: из-за удара мотоциклы «разбросало» по отбойникам на обочине и разделительной полосе трассы. Татьяна Озолина погибла на месте происшествия до прибытия медиков.