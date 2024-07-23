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Published Сегодня, 04:41

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Updated Сегодня, 04:43

иллюстрация

Популярная девушка-мотоблогер из Омской области погибла в Турции

23 июля 2024, 04:41
Фото: Изображение Midjourney
иллюстрация

В Турции попала в смертельное ДТП девушка-мотоблогер из Омской области

Татьяна Озолина, известная в социальных сетях как «МотоТаня», погибла в ДТП в окрестностях деревни Сарычай.

Как пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на турецкое агентство Anadolu, в аварии на территории турецкой провинции Мугла погибла уроженка Омской области Татьяна Озолина. По информации агентства, ДТП спровоцировало столкновение мотоциклов «МотоТани» и Онура Обута — мужчина, как и девушка, тоже был мотоблогером.

Кроме того, как отмечается в сообщении агентства IHA, мотоциклисты двигались по трассе втроем — ранее девушка неоднократно публиковала информацию о своем путешествии по Турции. Но, на трассе Секе — Милас двое из них столкнулись с грузовиком: из-за удара мотоциклы «разбросало» по отбойникам на обочине и разделительной полосе трассы. Татьяна Озолина погибла на месте происшествия до прибытия медиков.

Напомним, ранее Город55 сообщал о ДТП в одном из районов Омской области: молодой человек, управляя мотоциклом «Урал», наехал на женщину-пешехода, шедшую по обочине дороги. Столкновение стало фатальным как для пешехода, так и для водителя.

Погибли на месте. В омской области ДТП унесло жизни водителя мотоцикла и пешехода
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#Илья Скобин#Происшествия#ДТП#Омск#Авария#Трасса#Турция#Грузовик#Новости#Мотоцикл
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