Политолог объяснил позицию России по конфискованным активам

Posted Сегодня, 18:06
Published Сегодня, 18:06
Modified Сегодня, 18:10
Updated Сегодня, 18:10
Политолог Юрий Светов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какие возможные шаги могла бы предпринять Российская Федерация в ответ.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявили, что на действия Запада будет дан жёсткий отпор. Однако пока специалисты не могут описать, какие конкретно действия выберет Россия.
«Запад все это время думал, как изъять наши деньги. Они придумали сценарий с перечислением доходов, а не самих активов. Россия пока ограничивается словами и предостережениями. Некоторые иностранные компании передали управление под российской управление, но с условием, что собственность будет возвращена первоначальным владельцам», — пояснил Светов.
Он добавил, что Россия не в состоянии применить полностью зеркальные меры в ответ, так как большинство зарубежных активов в РФ — частные инвестиции и собственность. В то время как в Европе заморожены государственные средства и облигации.
«Если мы также будем конфисковывать всё, то это будет означать, что мы не уважаем частную собственность, что недопустимо», — заключил Светов.