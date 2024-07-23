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Евгений Селезнев

Омского экс-чиновника осудили за взяточничество на стройке Красногорского гидроузла

23 июля 2024, 06:07
Фото: Прокуратура Омской области
Евгений Селезнев
Начальник техничекого отдела получил 4 года колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере.

В Омске осудили 39-летнего начальника производственно-технического отдела по строительству объектов Красногорского гидроузла «Управления заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» Евгения Селезнева. Его признали виновным в получении взятки в крупном размере. Дело завели по материалам, собранным УФСБ России по Омской области.

Как сообщили в региональной прокуратуре, с мая 2020 года по май 2023 года чиновник получил от директора строительной компании «Термона Сибирь Сервисмонтаж» 1,2 млн рублей за содействие при заключении госконтрактов при строительстве Краногорского гидроузла.

Евгений Селезнев
Видео: Прокуратура Омской области

Евгений Селезнев полностью признал свою вину. Ему назначили наказание — 3 года колонии строгого режима. Суд постановил конфисковать деньги, полученные в качестве взятки. Экс-чиновника взяли под стражу в зале заседаний.

На директора строительной фирмы «Термона Сибирь Сервисмонтаж» Александра Филимонова также заведено уголовное дело.

Четко по делу. В Омске будут судить чиновника за взятку на Красногорском гидроузле
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#Евгений Игишев#Происшествия#Видео#Преступление#Омск#Суд#Строительство#Уголовное дело#Взятка#Колония строгого режима
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