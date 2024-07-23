Омского экс-чиновника осудили за взяточничество на стройке Красногорского гидроузла

Как сообщили в региональной прокуратуре, с мая 2020 года по май 2023 года чиновник получил от директора строительной компании «Термона Сибирь Сервисмонтаж» 1,2 млн рублей за содействие при заключении госконтрактов при строительстве Краногорского гидроузла.