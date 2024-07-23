Омский «Авангард» объявил дату презентации команды

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
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Updated Сегодня, 04:41
Омский «Авангард» проведет презентацию команды 30 августа на G-Drive Арене. Об этом сообщили на сайте хоккейного клуба. Подробности предстоящей презентации пока не раскрывают.
«„Авангард» представит болельщикам абсолютно новый формат презентации. Его детали и порядок получения билетов мы объявим позднее — за владельцами абонементов сразу закреплены по два места», — рассказали в клубе.
Напомним, «Авангард» начнет новый сезон на домашнем льду с новосибирской «Сибирью». Матч пройдет 4 сентября, начало — в 19:30. Посмотреть весь календарь игр можно по ссылке.
Ранее Город55 сообщал, что «ястребы» заключили двухлетний контракт с нападающим Дмитрием Злодеевым. Форвард перешел в команду в результате обмена с «Нефтехимиком».