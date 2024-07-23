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Posted Сегодня, 04:39

Published Сегодня, 04:39

Modified Сегодня, 04:41

Updated Сегодня, 04:41

Омский «Авангард» объявил дату презентации команды

Омский «Авангард» объявил дату презентации команды

23 июля 2024, 04:39
Фото: ХК Авангард
Презентация пройдет на G-Drive Арене. Подробности шоу пока не разглашаются.

Омский «Авангард» проведет презентацию команды 30 августа на G-Drive Арене. Об этом сообщили на сайте хоккейного клуба. Подробности предстоящей презентации пока не раскрывают.

«„Авангард» представит болельщикам абсолютно новый формат презентации. Его детали и порядок получения билетов мы объявим позднее — за владельцами абонементов сразу закреплены по два места», — рассказали в клубе.

Напомним, «Авангард» начнет новый сезон на домашнем льду с новосибирской «Сибирью». Матч пройдет 4 сентября, начало — в 19:30. Посмотреть весь календарь игр можно по ссылке.

Ранее Город55 сообщал, что «ястребы» заключили двухлетний контракт с нападающим Дмитрием Злодеевым. Форвард перешел в команду в результате обмена с «Нефтехимиком».

На два года. «Авангард» заключил контракт с нападающим Дмитрием Злодеевым
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#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Омск#Омская область#Контракт#Нападающий#G-Drive Арена#Презентация
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