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Published Сегодня, 17:45

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На жителей кузбасской многоэтажки льется кипяток

23 июля 2024, 17:45
Жители города Киселёвска Кемеровской области выложили в Сеть запись затопления в многоквартирном доме. На кадрах видно, как из трубы в подъезде стекает горячая вода.

Местные жители отмечают, что неоднократно обращались с жалобами в управляющую компанию, в службу ЖКХ Киселевска и ГЖИ Кемеровской области, однако проблема остается нерешенной. Об этом пишет sibdepo.ru.

Под записью последовал комментарий от официального аккаунта местной администрации. Представитель городских властей сообщил, что информация передана в управляющую компанию для оперативного рассмотрения и принятия неотложных мер до 29 июля. Он также пообещал предоставить информацию о результатах дополнительно.

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