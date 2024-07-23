На жителей кузбасской многоэтажки льется кипяток

Posted Сегодня, 17:45
Published Сегодня, 17:45
Modified Сегодня, 17:49
Updated Сегодня, 17:49
Местные жители отмечают, что неоднократно обращались с жалобами в управляющую компанию, в службу ЖКХ Киселевска и ГЖИ Кемеровской области, однако проблема остается нерешенной. Об этом пишет sibdepo.ru.
Под записью последовал комментарий от официального аккаунта местной администрации. Представитель городских властей сообщил, что информация передана в управляющую компанию для оперативного рассмотрения и принятия неотложных мер до 29 июля. Он также пообещал предоставить информацию о результатах дополнительно.