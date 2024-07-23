Министр Фальков до сих пор не предоставил протокол о мартовской поездке в Омск

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Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков приезжал в Омск четыре месяца назад, но так и не предоставил протокол о своем визите. Об этом Городу55 рассказал депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин. Документ должен содержать информацию о планах по дальнейшей работе.
В марте речь шла о строительстве университетского кампуса в городе, ремонте общежитий, развитии инженерного образования.
«К сожалению, мы до сих пор не получили официальный протокол о пребывании Валерия Николаевича Фалькова в городе Омске, хотя прошло изрядное количество месяцев. Валерий Николаевич уже много раз мне обещал протокол передать. Вчера мы виделись с ним последний раз, но протокола так и нет», — рассказал Олег Смолин.
Ранее парламентарий прокомментировал идею Валерия Фалькова о заселении в общежития только малоимущих студентов и создании нового вида жилья для обучающихся.