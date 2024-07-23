Министр Фальков до сих пор не предоставил протокол о мартовской поездке в Омск

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков приезжал в Омск четыре месяца назад, но так и не предоставил протокол о своем визите. Об этом Городу55 рассказал депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин. Документ должен содержать информацию о планах по дальнейшей работе.