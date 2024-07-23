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Виталий Хоценко и Валерий Фальков

Министр Фальков до сих пор не предоставил протокол о мартовской поездке в Омск

23 июля 2024, 10:00
Фото: Сергей Мельников / Пресс-служба правительства Омской области
Виталий Хоценко и Валерий Фальков
Документ должен содержать информацию о планах по дальнейшей работе. Весной речь шла о строительстве университетского кампуса в городе, ремонте общежитий, развитии инженерного образования.

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков приезжал в Омск четыре месяца назад, но так и не предоставил протокол о своем визите. Об этом Городу55 рассказал депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин. Документ должен содержать информацию о планах по дальнейшей работе.

В марте речь шла о строительстве университетского кампуса в городе, ремонте общежитий, развитии инженерного образования.

«К сожалению, мы до сих пор не получили официальный протокол о пребывании Валерия Николаевича Фалькова в городе Омске, хотя прошло изрядное количество месяцев. Валерий Николаевич уже много раз мне обещал протокол передать. Вчера мы виделись с ним последний раз, но протокола так и нет», — рассказал Олег Смолин.

Ранее парламентарий прокомментировал идею Валерия Фалькова о заселении в общежития только малоимущих студентов и создании нового вида жилья для обучающихся.

Депутат Смолин прокомментировал идею заселять в общежития только малоимущих студентов
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#Евгений Игишев#Образование#Омск#Россия#Строительство#Госдума#Олег Смолин#Валерий Фальков
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