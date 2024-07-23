К вечеру среды на омичей обрушится жесткая магнитная буря

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
В среду, 24 июля, на Омскую область обрушится магнитная буря. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, буря начнется около 15:00 и продлится примерно до 21:00. Она достигнет значения G2 «средняя буря». Согласно долгосрочному прогнозу, до середины августа магнитосфера будет оставаться спокойной.
Магнитные бури могут влиять на самочувствие метеозависимых людей. Недомогания чаще всего проявляются в виде головной боли и повышенного артериального давления. Ранее профессор омской медакадемии дал рекомендации для метеозависимых во время магнитных бурь.