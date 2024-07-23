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Posted Сегодня, 10:18

Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

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К вечеру среды на омичей обрушится жесткая магнитная буря

23 июля 2024, 10:18
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация
Буря начнется около 15:00 и продлится примерно до 21:00.

В среду, 24 июля, на Омскую область обрушится магнитная буря. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, буря начнется около 15:00 и продлится примерно до 21:00. Она достигнет значения G2 «средняя буря». Согласно долгосрочному прогнозу, до середины августа магнитосфера будет оставаться спокойной.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Магнитные бури могут влиять на самочувствие метеозависимых людей. Недомогания чаще всего проявляются в виде головной боли и повышенного артериального давления. Ранее профессор омской медакадемии дал рекомендации для метеозависимых во время магнитных бурь.

Как справиться с головной болью и высоким давлением: омский врач — о магнитных бурях
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#Евгений Игишев#Наука#Омск#Прогноз#Магнитная буря#Метеозависимость#Головная боль#Профессор#Магнитосфера#Лаборатория солнечной астрономии#ИКИ#ИСЗФ
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