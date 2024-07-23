Из Владивостока запустили первые прямые авиарейсы в китайский город Хайлар

Отмечается, что рейсы будут ночными: из Хайлара во Владивосток самолет будет прибывать в 00:05 по местному времени (17:05 по московскому), а вылетать обратно в КНР — в 01:15 (18:15 по московскому). Полеты выполняет воздушное судно Embraer 190.