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Из Владивостока запустили первые прямые авиарейсы в китайский город Хайлар

Из Владивостока запустили первые прямые авиарейсы в китайский город Хайлар

23 июля 2024, 09:41
Фото: 1MI
Первые авиарейсы из Владивостока в китайский город Хайлар будут летать по средам и воскресеньям, выполнять перелеты будет авиакомпания Tianjin Airlines.

Из Международного аэропорта Владивосток запустили первые прямые рейсы в китайский город Хайлар, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта. Перелеты будет выполнять авиакомпания Tianjin Airlines по средам и воскресеньям.

Отмечается, что рейсы будут ночными: из Хайлара во Владивосток самолет будет прибывать в 00:05 по местному времени (17:05 по московскому), а вылетать обратно в КНР — в 01:15 (18:15 по московскому). Полеты выполняет воздушное судно Embraer 190.

Город Хайлар расположен во Внутренней Монголии, там турист может посетить Национальный лесной парк Хейлара, Древний город Хуранбера и исторический музей.

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