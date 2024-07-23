Из Владивостока запустили первые прямые авиарейсы в китайский город Хайлар

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Из Международного аэропорта Владивосток запустили первые прямые рейсы в китайский город Хайлар, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта. Перелеты будет выполнять авиакомпания Tianjin Airlines по средам и воскресеньям.
Отмечается, что рейсы будут ночными: из Хайлара во Владивосток самолет будет прибывать в 00:05 по местному времени (17:05 по московскому), а вылетать обратно в КНР — в 01:15 (18:15 по московскому). Полеты выполняет воздушное судно Embraer 190.
Город Хайлар расположен во Внутренней Монголии, там турист может посетить Национальный лесной парк Хейлара, Древний город Хуранбера и исторический музей.