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Updated Сегодня, 06:32

Глава РЭО рассказал о дефиците водителей у регоператоров России

Глава РЭО рассказал о дефиците водителей у регоператоров России

23 июля 2024, 06:32
Фото: 1MI
Российский экологический оператор (РЭО) объявил о дефиците водителей мусоровозов у более чем 60% региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). При этом средняя зарплата водителя мусоровоза в зависимости от региона не превышает 40 — 80 тысяч рублей.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев отметил, что для качественного предоставления коммунальной услуги по обращению с ТКО властям нужно своевременно вывозить отходы из мест накопления. Однако даже при полной укомплектованности парка мусоровозов без водителей спецтехники эта задача перестает быть решаемой. По итогам опроса, на нехватку водителей жалуются 60% региональных операторов. Между тем укомплектованность сотрудниками является важнейшим условием эффективной работы регоператора, подвел итог глава РЭО. Об этом пишут «Новости Волгограда».

Региональные операторы напомнили, что кадровый дефицит сейчас составляет в среднем 30% от нужного количества сотрудников.

Чтобы соблюдать график вывоза отходов, регоператорам приходится формировать график работы водителей в несколько смен, среди которых ночные. В ряде регионов России водители мусоровозов сами расчищают территории контейнерных площадок от выброшенных жителями отходов, чтобы получить доступ к контейнерам. Например, в Оренбургской области в период устранения в регионе последствий паводка водители мусоровозов на постоянной основе выполняли задачи разнорабочих, что вызвало серьезный отток сотрудников с предприятий отрасли.

Как сообщил замгендиректора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов, суть проблемы заключается в неконкурентной зарплате водителей мусоровозов. Тариф регионального оператора при расчете ФОТ опирается на средние значения по отрасли ЖКХ, и эти показатели существенно ниже рыночной стоимости аналогичных услуг в других отраслях. Так, если водитель мусоровоза зарабатывает от 40 до 80 тысяч рублей в зависимости от региона, водители в коммерческих сферах, в частности курьеры доставки или сотрудники сельхозпредприятий в период посевной, имеют доход в несколько раз выше, указал Карелов.

Для стабильной работы по вывозу отходов региональные операторы значительно увеличивают зарплаты водителей в целях активизации найма нового персонала. При этом они выходят за рамки бюджета, согласованного в тарифе, что способствует увеличению реальной себестоимости вывоза отходов.

#Общество
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