Глава РЭО рассказал о дефиците водителей у регоператоров России

Как сообщил замгендиректора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов, суть проблемы заключается в неконкурентной зарплате водителей мусоровозов. Тариф регионального оператора при расчете ФОТ опирается на средние значения по отрасли ЖКХ, и эти показатели существенно ниже рыночной стоимости аналогичных услуг в других отраслях. Так, если водитель мусоровоза зарабатывает от 40 до 80 тысяч рублей в зависимости от региона, водители в коммерческих сферах, в частности курьеры доставки или сотрудники сельхозпредприятий в период посевной, имеют доход в несколько раз выше, указал Карелов.