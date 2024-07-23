Еще дороже. В правительстве Омской области предложили увеличить тариф на коммуналку

К выводам о необходимости повышения тарифов в правительстве пришли после анализа экономически обоснованных тарифов: по всем расчетам, совокупный платеж за коммунальные услуги во второй половине 2025 года увеличится на 24,9%, а этот показатель не отвечает планам правительства области обеспечить достойный уровень жизни в регионе и к тому же превышает прогнозируемую величину индексации платежа. Кроме того, как отмечается в приложении к письму, свою роль сыграл рост цен и необходимость поддержания стабильной цены на коммунальные услуги.