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Published Сегодня, 05:19

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Updated Сегодня, 05:25

иллюстрация

Еще дороже. В правительстве Омской области предложили увеличить тариф на коммуналку

23 июля 2024, 05:19
Фото: 1MI
иллюстрация

Правительство Омской области предложило повысить коммунальные тарифы в 2025 году

Текст письма, направленного в УФАС с предложением увеличить коммунальные платежи в 2025 году, опубликовали на сайте РЭК Омской области.

Соответствующее письмо за подписью Рустама Мингазова было направлено в федеральную антимонопольную службу в минувшую пятницу, 19 июля. Как отмечается в документе, во второй половине 2025 года планируется установить для жителей Омской области новый средний индекс, равный 12,6%. От установленного показателя могут быть и отклонения — их предельный размер для муниципальных образований планируют ограничить на уровне 4,4%.

К выводам о необходимости повышения тарифов в правительстве пришли после анализа экономически обоснованных тарифов: по всем расчетам, совокупный платеж за коммунальные услуги во второй половине 2025 года увеличится на 24,9%, а этот показатель не отвечает планам правительства области обеспечить достойный уровень жизни в регионе и к тому же превышает прогнозируемую величину индексации платежа. Кроме того, как отмечается в приложении к письму, свою роль сыграл рост цен и необходимость поддержания стабильной цены на коммунальные услуги.

Напомним, ранее в Омской области уже «поднимали» тарифы на коммунальные услуги — это произошло 1 июля: стоимость платежей увеличилась на те же самые 12,6%.

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#Илья Скобин#Омск#Омская область#Индексация#Тарифы#Цены#УФАС#Правительство#Новости#Рустам Мингазов#Коммунальные платежи
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