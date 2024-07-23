Еще дороже. В правительстве Омской области предложили увеличить тариф на коммуналку

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
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Updated Сегодня, 05:25
Соответствующее письмо за подписью Рустама Мингазова было направлено в федеральную антимонопольную службу в минувшую пятницу, 19 июля. Как отмечается в документе, во второй половине 2025 года планируется установить для жителей Омской области новый средний индекс, равный 12,6%. От установленного показателя могут быть и отклонения — их предельный размер для муниципальных образований планируют ограничить на уровне 4,4%.
К выводам о необходимости повышения тарифов в правительстве пришли после анализа экономически обоснованных тарифов: по всем расчетам, совокупный платеж за коммунальные услуги во второй половине 2025 года увеличится на 24,9%, а этот показатель не отвечает планам правительства области обеспечить достойный уровень жизни в регионе и к тому же превышает прогнозируемую величину индексации платежа. Кроме того, как отмечается в приложении к письму, свою роль сыграл рост цен и необходимость поддержания стабильной цены на коммунальные услуги.
Напомним, ранее в Омской области уже «поднимали» тарифы на коммунальные услуги — это произошло 1 июля: стоимость платежей увеличилась на те же самые 12,6%.