Эксперт рассказала, почему многодетным важен бесплатный проезд по платным дорогам

Карпович в интервью «Ридусу» подчеркнула, что в настоящее время, когда количество платных автодорог в России постоянно увеличивается, идея Останиной может оказаться очень полезной для многодетных семей. Она отметила, что из-за высоких цен на билеты и авиаперелеты многие семьи выбирают автомобильные поездки по стране. Согласно её словам, стоимость проезда от Москвы до Петербурга по такой дороге может достигать семи тысяч рублей. Это является значительной суммой для отдыхающей семьи, особенно в период каникул.