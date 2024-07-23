Эксперт рассказала, почему многодетным важен бесплатный проезд по платным дорогам

Posted Сегодня, 18:11
Published Сегодня, 18:11
Modified Сегодня, 18:15
Updated Сегодня, 18:15
Карпович в интервью «Ридусу» подчеркнула, что в настоящее время, когда количество платных автодорог в России постоянно увеличивается, идея Останиной может оказаться очень полезной для многодетных семей. Она отметила, что из-за высоких цен на билеты и авиаперелеты многие семьи выбирают автомобильные поездки по стране. Согласно её словам, стоимость проезда от Москвы до Петербурга по такой дороге может достигать семи тысяч рублей. Это является значительной суммой для отдыхающей семьи, особенно в период каникул.
Эксперт также одобрила другую часть предложения депутата — отмену туристического сбора для семей с несколькими детьми. По её мнению, даже небольшая сумма, которую необходимо уплатить за каждого члена семьи, при умножении на количество человек может стать серьёзной нагрузкой. Она подчеркнула, что каждый сэкономленный рубль для семьи имеет значение.
Ранее глава комитета Государственной Думы по защите семьи Нина Останина обратилась к председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть возможность предоставления бесплатного проезда по платным дорогам для многодетных семей и отмены туристического сбора для них.