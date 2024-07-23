Эксперт посоветовала технику, которая помогает перезагрузить мозг

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
Суть его заключается в том, чтобы найти пять предметов вокруг себя по какому-то общему признаку. Далее нужно найти четыре объекта, которые можно потрогать или с которыми можно взаимодействовать физически. Затем нужно услышать три различных звука, и после этого ощутить два аромата или вкуса. Наконец, подумать об одном личном качестве, которое вам нравится в себе. Такая последовательность действий поможет вернуться к осознанному и спокойному состоянию, освободив ум от лишних мыслей, уточнила специалист.
Бутарная отметила, что для того чтобы вернуть сосредоточенность и внимание, можно попробовать повторить какой-то ритм: перекрестить руки на коленях и начать легкими похлопываниями в такт. Например, три раза левой рукой и шесть раз правой. Это действие можно чередовать, следя за своим дыханием в течение нескольких минут. Также к ритмичным действиям подходит хождение из стороны в сторону с подсчетом шагов, пишет sibdepo.ru.