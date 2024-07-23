Эксперт посоветовала технику, которая помогает перезагрузить мозг

Суть его заключается в том, чтобы найти пять предметов вокруг себя по какому-то общему признаку. Далее нужно найти четыре объекта, которые можно потрогать или с которыми можно взаимодействовать физически. Затем нужно услышать три различных звука, и после этого ощутить два аромата или вкуса. Наконец, подумать об одном личном качестве, которое вам нравится в себе. Такая последовательность действий поможет вернуться к осознанному и спокойному состоянию, освободив ум от лишних мыслей, уточнила специалист.