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Posted Сегодня, 06:14

Published Сегодня, 06:14

Modified Сегодня, 06:17

Updated Сегодня, 06:17

Эксперт посоветовала технику, которая помогает перезагрузить мозг

23 июля 2024, 06:14
Очень эффективный метод, который помогает не только активировать мозг, но и справиться со стрессом и беспокойством, это метод «5-4-3-2-1», утверждает преподаватель из Симуляционного центра Нелли Бутарная.

Суть его заключается в том, чтобы найти пять предметов вокруг себя по какому-то общему признаку. Далее нужно найти четыре объекта, которые можно потрогать или с которыми можно взаимодействовать физически. Затем нужно услышать три различных звука, и после этого ощутить два аромата или вкуса. Наконец, подумать об одном личном качестве, которое вам нравится в себе. Такая последовательность действий поможет вернуться к осознанному и спокойному состоянию, освободив ум от лишних мыслей, уточнила специалист.

Бутарная отметила, что для того чтобы вернуть сосредоточенность и внимание, можно попробовать повторить какой-то ритм: перекрестить руки на коленях и начать легкими похлопываниями в такт. Например, три раза левой рукой и шесть раз правой. Это действие можно чередовать, следя за своим дыханием в течение нескольких минут. Также к ритмичным действиям подходит хождение из стороны в сторону с подсчетом шагов, пишет sibdepo.ru.

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