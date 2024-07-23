Банный день. Мэрия доставит омичей с затопленной улицы Володарского в городскую баню

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Как сообщил в своем Telegram-канале глава города, вода с территории частного сектора практически ушла — в минувший понедельник Сергей Шелест посетил Кировский округ и осмотрел улицу Володарского.
Усилия городских служб помогли стабилизировать ситуацию: сейчас в приоритете городской администрации просушка жилья горожан и помощь им в оформлении документов, необходимых для получения выплат.
Кроме того, омичам окажут помощь и в организации санитарно-гигиенических мероприятий: как сообщил мэр Омска, сегодня городская администрация организует трансфер до муниципальной бани на Хлебной улице — воспользоваться им сможет любой желающий.