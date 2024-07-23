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Published Сегодня, 08:24

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Updated Сегодня, 08:26

Мэрия организует доставку омичей с улицы Володарского в муниципальную баню

Банный день. Мэрия доставит омичей с затопленной улицы Володарского в городскую баню

23 июля 2024, 08:24

Мэрия организует доставку омичей с улицы Володарского в муниципальную баню

Жители частных домов, пострадавших от потопа на улице Володарского, смогут сходить в муниципальную баню — соответствующую меру помощи горожанам анонсировал Сергей Шелест.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава города, вода с территории частного сектора практически ушла — в минувший понедельник Сергей Шелест посетил Кировский округ и осмотрел улицу Володарского.

Усилия городских служб помогли стабилизировать ситуацию: сейчас в приоритете городской администрации просушка жилья горожан и помощь им в оформлении документов, необходимых для получения выплат.

Обстановка на улице Володарского в момент потопаОбстановка на улице Володарского в момент потопа
Обстановка на улице Володарского после потопаОбстановка на улице Володарского после потопа
Обстановка на улице Володарского в момент потопа
Фото: Telegram-канал "Мэр Омска Сергей Шелест"

Кроме того, омичам окажут помощь и в организации санитарно-гигиенических мероприятий: как сообщил мэр Омска, сегодня городская администрация организует трансфер до муниципальной бани на Хлебной улице — воспользоваться им сможет любой желающий.

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#Илья Скобин#Омск#Жители#Потоп#Новости#Вода#Сергей Шелест#Частный сектор#Кировский округ#Городская администрация#Санитарно-гигиенические мероприятия
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