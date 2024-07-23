5 правил безопасности в интернете от эксперта

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Если незнакомец звонит и говорит, что он работник банка, рекомендуется перезвонить самостоятельно по официальному номеру. В случае звонка от родственника с незнакомого номера, важно проверить его личность, связавшись напрямую с другим близким человеком, пишет sibdepo.ru.
Эксперт также подчеркнул, что нельзя полагаться на то, что слышишь или видишь в интернете. Благодаря новейшим технологиям фальшивки становятся очень реалистичными и качественными. Манипулировать голосом и лицом можно всего по одному снимку и 10 секундам аудиозаписи. Иногда возникают ситуации, когда человек не может определить, происходит ли обман. В таких случаях наиболее эффективно проверить собеседника, уточнив его данные: дату рождения, полное имя, место работы, предъявив рабочее удостоверение.