5 правил безопасности в интернете от эксперта

Эксперт также подчеркнул, что нельзя полагаться на то, что слышишь или видишь в интернете. Благодаря новейшим технологиям фальшивки становятся очень реалистичными и качественными. Манипулировать голосом и лицом можно всего по одному снимку и 10 секундам аудиозаписи. Иногда возникают ситуации, когда человек не может определить, происходит ли обман. В таких случаях наиболее эффективно проверить собеседника, уточнив его данные: дату рождения, полное имя, место работы, предъявив рабочее удостоверение.