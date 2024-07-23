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Published Сегодня, 06:01

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

5 правил безопасности в интернете от эксперта

23 июля 2024, 06:01
По мнению специалиста в сфере безопасности информационных систем Леонида Алексеева, столкновения с кибермошенниками в наши дни — обычное явление. Поэтому необходимо строго придерживаться правил безопасности, чтобы избежать проблем и ускользнуть от уловок преступников.

Если незнакомец звонит и говорит, что он работник банка, рекомендуется перезвонить самостоятельно по официальному номеру. В случае звонка от родственника с незнакомого номера, важно проверить его личность, связавшись напрямую с другим близким человеком, пишет sibdepo.ru.

Эксперт также подчеркнул, что нельзя полагаться на то, что слышишь или видишь в интернете. Благодаря новейшим технологиям фальшивки становятся очень реалистичными и качественными. Манипулировать голосом и лицом можно всего по одному снимку и 10 секундам аудиозаписи. Иногда возникают ситуации, когда человек не может определить, происходит ли обман. В таких случаях наиболее эффективно проверить собеседника, уточнив его данные: дату рождения, полное имя, место работы, предъявив рабочее удостоверение.

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