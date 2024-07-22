Жителя Кузбасса приговорили к 10 годам колонии за убийство

Как пишет sibdepo.ru, подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отправился в магазин. Там у него возник конфликт с незнакомой компанией. Мужчина извлек нож и нанес как минимум один удар потерпевшему в левую ногу, после чего скрылся. У раненого в результате развился сепсис, от которого он скончался в больнице.