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Posted Вчера, 20:11

Published Вчера, 20:11

Modified Вчера, 20:16

Updated Вчера, 20:16

Жителя Кузбасса приговорили к 10 годам колонии за убийство

22 июля 2024, 20:11
В Новокузнецке суд вынес решение об отбывании в колонии сроком на 10 лет для местного жителя, который признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Эту информацию предоставил объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

Как пишет sibdepo.ru, подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отправился в магазин. Там у него возник конфликт с незнакомой компанией. Мужчина извлек нож и нанес как минимум один удар потерпевшему в левую ногу, после чего скрылся. У раненого в результате развился сепсис, от которого он скончался в больнице.

На судебном заседании подсудимый признал свою вину частично. Он утверждал, что смерть пострадавшего произошла из-за неправильно оказанной медицинской помощи. Он также пояснил, что раскаивается в содеянном.

Суд вынес приговор в виде заключения в колонии строгого режима. Подсудимому также придется выплатить компенсацию в размере 500 тысяч рублей в пользу пострадавшего.

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