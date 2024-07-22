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Published Сегодня, 13:36

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Updated Сегодня, 13:42

Жительница Кузбасса обвинила городские власти в краже забора

22 июля 2024, 13:36
Жительница города Прокопьевска в социальных сетях обвинила местные власти в похищении своего забора. По словам женщины, представители компании-подрядчика пришли к ее частному дому на улице Главная и без предупреждения убрали забор, который огораживал ее участок.

Пострадавшая узнала по телефону, что администрация планировала поставить новый забор накануне праздника. Однако он так и не был установлен. В результате ей предложили самой установить новый забор, пишет sibdepo.ru.

В администрации Прокопьевска прокомментировали эту ситуацию, заявив, что их сотрудники не совершили никаких незаконных действий, так как забор изначально принадлежал городским властям. В 2015 году администрация города установила заборы вдоль дорог для подготовки к празднованию Дня шахтера. В текущем году специалисты проводили работы по демонтажу старых заборов, которые пришли в негодность, в том числе и забора у потерпевшей. Для установки забора на личном участке собственнику необходимо выполнить это самостоятельно в соответствии с законодательством и правилами благоустройства, отметили в администрации.

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