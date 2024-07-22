Жительница Кузбасса обвинила городские власти в краже забора

В администрации Прокопьевска прокомментировали эту ситуацию, заявив, что их сотрудники не совершили никаких незаконных действий, так как забор изначально принадлежал городским властям. В 2015 году администрация города установила заборы вдоль дорог для подготовки к празднованию Дня шахтера. В текущем году специалисты проводили работы по демонтажу старых заборов, которые пришли в негодность, в том числе и забора у потерпевшей. Для установки забора на личном участке собственнику необходимо выполнить это самостоятельно в соответствии с законодательством и правилами благоустройства, отметили в администрации.