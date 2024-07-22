Закрыли «портал». В мэрии Омска отчитались о ремонте тротуара на Ленинградском мосте

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Как сообщили в городской администрации, в минувшую ночь рабочие подрядной организации устранили образовавшееся проседание грунта: часть асфальта вокруг повреждения сняли, а неожиданную «яму» хорошо утрамбовали. Покрытие тоже вернули на место.
Как отмечается в комментарии представителя администрации, состояние асфальтобетона на месте провала будет взято под наблюдение специалистов.
Напомним, ранее Город55 сообщал об осыпании грунта на склонах откоса Ленинградского моста после дождей — тогда департамент строительства пообещал разобраться в ситуации, а также сообщил, что все ремонтные работы подрядчик выполняет за свой счет.