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Posted Сегодня, 06:23

Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

Ночной ремонт повреждения

Закрыли «портал». В мэрии Омска отчитались о ремонте тротуара на Ленинградском мосте

22 июля 2024, 06:23
Фото: Департамент строиительства Администрации Омска
Ночной ремонт повреждения

Администрация отчиталась о ремонте тротуара на Ленинградском мосту Омска

На выходных омичи заметили повреждение пешеходной зоны недавно отремонтированного моста: на подъеме к переправе просел край тротуара.

Как сообщили в городской администрации, в минувшую ночь рабочие подрядной организации устранили образовавшееся проседание грунта: часть асфальта вокруг повреждения сняли, а неожиданную «яму» хорошо утрамбовали. Покрытие тоже вернули на место.

Как отмечается в комментарии представителя администрации, состояние асфальтобетона на месте провала будет взято под наблюдение специалистов.

Ночной ремонт просевшего тротуара
Видео: Департамент строиительства Администрации Омска

Напомним, ранее Город55 сообщал об осыпании грунта на склонах откоса Ленинградского моста после дождей — тогда департамент строительства пообещал разобраться в ситуации, а также сообщил, что все ремонтные работы подрядчик выполняет за свой счет.

В рамках гарантии: в мэрии прокомментировали осыпание грунта на Ленинградском мосту
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#Илья Скобин#Видео#Омск#Ленинградский мост#Департамент строительства#Ремонтные работы#Городская администрация#Ремонт тротуара#Проседание грунта
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