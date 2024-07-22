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Великобританцы отправились в кругосветку на мотоцикле и попали в книгу рекордов

Великобританцы отправились в кругосветку на мотоцикле и попали в книгу рекордов

22 июля 2024, 08:54
Фото: 1MI
Пара из Великобритании установила рекорд как самый молодой дуэт, совершивший кругосветное путешествие на мотоцикле, для этого им понадобилось 589 дней.

Во время кругосветного путешествия в 2022 году Лави Шолль и Олли Гамблин из Великобритании посетили 39 стран, они объехали земной шар за 589-дней, попали в Книгу рекордов Гиннеса и даже нашли время, чтобы сыграть быструю свадьбу. Олии Гамблин признался, что решиться на поездку было непросто, но они это сделали и не пожалели, пишет cnn.

Интересно, что сначала пара хотела совершить кругосветку на велосипеде, однако эта идея быстро отпала по ряду причин. Выбор пал на мотоцикл, на котором, как отмечают Лави Шолль и Олли Гамблин, до этого они ни разу не катались, из-за чего пришлось покупать все необходимое снаряжение с нуля.

Совершив пробную поездку в Пик-Дистрикт в центральной Англии путешественники наметили маршрут вокруг света на Google Картах и ​​собрали максимально возможное для себя количество денег. Они стартовали в апреле 2022 года из Ace Cafe — популярного места встреч мотоциклистов на северо-западе Лондона.

«Не все международные границы были открыты в то время. Но мы полагали, что по мере продвижения вперед они как-то откроются. И, к счастью, так и произошло», — рассказал Гэмблин.

Первые месяцы были самыми сложными, признались путешественники. По их словам, на любой каменистой местности мотоцикл заносило и он падал. Но это не испортило общей картины из кругосветки. Лави Шолль и Олли Гамблин вернулись в Лондон 19 ноября 2023 года, их встретили большим торжеством.

«Это было очень сюрреалистично. Потому что мы вернулись в Ace Cafe, откуда начали, на то же самое место. И мы сидели за тем же столиком, за которым начинали, перед тем как отправиться в путешествие… Там были те же люди, что и в самом начале. Так что, как будто ничего на самом деле не произошло», — вспомнил Гэмблин.

Пара отметила, что они не собираются остепеняться и уже планируют свое следующее приключение.

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