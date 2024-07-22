Великобританцы отправились в кругосветку на мотоцикле и попали в книгу рекордов

Во время кругосветного путешествия в 2022 году Лави Шолль и Олли Гамблин из Великобритании посетили 39 стран, они объехали земной шар за 589-дней, попали в Книгу рекордов Гиннеса и даже нашли время, чтобы сыграть быструю свадьбу. Олии Гамблин признался, что решиться на поездку было непросто, но они это сделали и не пожалели, пишет cnn.