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В Екатеринбурге с 16 по 20 сентября пройдет Национальная неделя HR и рекламы

В Екатеринбурге с 16 по 20 сентября пройдет Национальная неделя HR и рекламы

22 июля 2024, 08:37
Фото: Национальная неделя HR и рекламы
Участники Национальной недели HR и рекламы, которая пройдет с 16 по 20 сентября в Екатеринбурге, обсудят локальные вызовы и актуальные тенденции современной рекламной индустрии.

Серия мероприятий, включенных в Национальную неделю HR и рекламы, пройдет в Екатеринбурге с 16 по 20 сентября текущего года. Главными событиями станут национальный рекламный форум «Регионы» и HR Forum Big Fish. Основные мероприятия пройдут на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» — МТС Live Hall. По предварительным прогнозам, в мероприятии примут участие более четырех тысяч человек. Об этом информирует tagilcity.

Валентин Смоляков, первый вице-президент АКАР и глава оргкомитета, подчеркнул, что в текущих условиях важно помогать локальным брендам с формированием эффективных маркетинговых кампаний и говорить о новых инструментах, которые могут помочь в рекламе малого и среднего бизнеса. Он отметил, что для обеспечения развития нужно оценивать и эффективность коммуникаций в системе развития бизнеса, чему и будет во многом посвящена работа НФР «Регионы».

Национальная неделя HR и рекламы объединит маркетологов, HR-специалистов и руководителей компаний со всей России и станет крупнейшим региональным событием в этой сфере.

На площадке НРФ «Регионы» пройдут дискуссии, посвященные самым актуальным темам среди специалистов по рекламе и маркетологов. Деловая программа составлена таким образом, чтобы объединить актуальную федеральную повестку и локальные вызовы индустрии. Всего на форуме будут представлены шесть объемных блоков: маркетинговые коммуникации, креатив, digital, стратегия, лучшие практики и медиа.

Информационным партнером форума является медиахолдинг 1MI. Более подробную информацию можно получить на официальном сайте.

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