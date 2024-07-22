В Екатеринбурге с 16 по 20 сентября пройдет Национальная неделя HR и рекламы

Валентин Смоляков, первый вице-президент АКАР и глава оргкомитета, подчеркнул, что в текущих условиях важно помогать локальным брендам с формированием эффективных маркетинговых кампаний и говорить о новых инструментах, которые могут помочь в рекламе малого и среднего бизнеса. Он отметил, что для обеспечения развития нужно оценивать и эффективность коммуникаций в системе развития бизнеса, чему и будет во многом посвящена работа НФР «Регионы».