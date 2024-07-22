В Екатеринбурге с 16 по 20 сентября пройдет Национальная неделя HR и рекламы

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
Серия мероприятий, включенных в Национальную неделю HR и рекламы, пройдет в Екатеринбурге с 16 по 20 сентября текущего года. Главными событиями станут национальный рекламный форум «Регионы» и HR Forum Big Fish. Основные мероприятия пройдут на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» — МТС Live Hall. По предварительным прогнозам, в мероприятии примут участие более четырех тысяч человек. Об этом информирует tagilcity.
Валентин Смоляков, первый вице-президент АКАР и глава оргкомитета, подчеркнул, что в текущих условиях важно помогать локальным брендам с формированием эффективных маркетинговых кампаний и говорить о новых инструментах, которые могут помочь в рекламе малого и среднего бизнеса. Он отметил, что для обеспечения развития нужно оценивать и эффективность коммуникаций в системе развития бизнеса, чему и будет во многом посвящена работа НФР «Регионы».
Национальная неделя HR и рекламы объединит маркетологов, HR-специалистов и руководителей компаний со всей России и станет крупнейшим региональным событием в этой сфере.
На площадке НРФ «Регионы» пройдут дискуссии, посвященные самым актуальным темам среди специалистов по рекламе и маркетологов. Деловая программа составлена таким образом, чтобы объединить актуальную федеральную повестку и локальные вызовы индустрии. Всего на форуме будут представлены шесть объемных блоков: маркетинговые коммуникации, креатив, digital, стратегия, лучшие практики и медиа.
Информационным партнером форума является медиахолдинг 1MI. Более подробную информацию можно получить на официальном сайте.