Россиянин побывал в летнем лагере в Северной Корее и рассказал, что там происходит

При этом развлечения в лагере, как вспоминает Юрий, были похожими на обычные. На побережье проводились соревнования по строительству замков из песка, выделялось время для прогулок. Были и свои странности: дети просыпались в 6 утра и чистили статуи бывших северокорейских лидеров Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, хотя для этого были наняты специальные рабочие.