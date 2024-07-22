Россиянин побывал в летнем лагере в Северной Корее и рассказал, что там происходит

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
В 2015 году Юрий Фролов из Санкт-Петербурга побывал в детском лагере в Северной Корее. Получить редкий для иностранца опыт жизни в КНДР российскому школьнику помогло юношеское увлечение — после просмотра фильма о стране он вступил в группу «Солидарность с Северной Кореей» в соцсети, после чего и нашел возможность посетить детский лагерь Songdowon International в Вонсане. Подробнее о поездке Юрий рассказал изданию cnn.
Первое, на что обратил внимание Юрий — ограничение общения с северокорейскими детьми. С ними можно было пообщаться только в последний день. Отмечается, что на смену также приезжали дети из Лаоса, Нигерии, Танзании и Китая.
При этом развлечения в лагере, как вспоминает Юрий, были похожими на обычные. На побережье проводились соревнования по строительству замков из песка, выделялось время для прогулок. Были и свои странности: дети просыпались в 6 утра и чистили статуи бывших северокорейских лидеров Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, хотя для этого были наняты специальные рабочие.
«Одним из самых странных занятий в летнем лагере была компьютерная игра, в которой игроки, выступая в роли хомяков в танке, должны были разрушить Белый дом», — рассказал Юрий Фролов.
Еще одна деталь отдыха в северокорейском лагере — строгий распорядок дня. Юрий вспоминает, что график был настолько жестким, что однажды он не смог пропустить утреннюю зарядку даже несмотря на болезнь. Обязательными были также уроки музыки, на которых дети пели песни, прославляющие республику.
«Многие вещи казались фальшивыми, особенно здания науки и инноваций. Они не были убедительными даже для ребенка. Это не был плохой опыт, мне было просто скучно. За исключением отсутствия интернета, это было похоже на обычный российский лагерь для детей», — добавил мужчина.