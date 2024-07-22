Проект ремонта Комсомольского моста в Омске прошел окончательную экспертизу

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
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Проект капитального ремонта Комсомольского моста в Омске прошел государственную экспертизу. Положительное заключение выдали сегодня, 22 июля.
Проект подготовили четыре компании: «Прима Сервис — проектирование и промышленная безопасность» из подмосковного Королева, московская фирма «Интермост», АО «Сибнит» из Новосибирска и тюменский «Торговый дом „Небесный свет“».
Ранее мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что по предварительным данным, ремонт моста начнется в октябре 2025 года. Реконструкция займет около года. На время ремонта мост будет закрыт и для транспорта, и для пешеходов. Приблизительная стоимость работ оценивается в 1,2 млрд рублей.