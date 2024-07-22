Проект ремонта Комсомольского моста в Омске прошел окончательную экспертизу

Ранее мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что по предварительным данным, ремонт моста начнется в октябре 2025 года. Реконструкция займет около года. На время ремонта мост будет закрыт и для транспорта, и для пешеходов. Приблизительная стоимость работ оценивается в 1,2 млрд рублей.