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Скриншот видеозаписи с места ДТП

Погибли на месте. В омской области ДТП унесло жизни водителя мотоцикла и пешехода

22 июля 2024, 07:50
Фото: Пресс-центр УМВД по Омской области
Скриншот видеозаписи с места ДТП

В омской области в ночном ДТП погибли водитель и пешеход

В Таврическом районе произошло серьезное ДТП сразу с двумя погибшими: женщина, шедшая по обочине дороги, попала под колеса мотоцикла.

По данным пресс-центра УМВД Омской области, инспекторам сообщили о ДТП около 4 часов утра. Как выяснили сотрудники ведомства, прибывшие к месту происшествия, молодой человек, 1999 года рождения, двигавшийся на «Урале» по Новой улице в Новоуральском поселке, наехал на 49-летнюю женщину, шедшую пешком в том же направлении.

Как отмечается в сообщении, авария была достаточно серьезной — все ее участники погибли на месте ДТП. Инспекторы ГАИ уже проверяют инцидент, устанавливая все причины и обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее Город55 сообщал о статистке «пьянства за рулем», собранной сотрудниками МВД: с начала года к ответственности привлекли больше 2 тысяч водителей.

Более сотни пострадавших. С начала года в Омске поймали две тысячи пьяных водителей
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#Илья Скобин#Происшествия#ДТП#Омская область#УМВД#Пешеход#Новости#Мотоцикл#Погибшие
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