Погибли на месте. В омской области ДТП унесло жизни водителя мотоцикла и пешехода

По данным пресс-центра УМВД Омской области, инспекторам сообщили о ДТП около 4 часов утра. Как выяснили сотрудники ведомства, прибывшие к месту происшествия, молодой человек, 1999 года рождения, двигавшийся на «Урале» по Новой улице в Новоуральском поселке, наехал на 49-летнюю женщину, шедшую пешком в том же направлении.