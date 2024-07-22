Погибли на месте. В омской области ДТП унесло жизни водителя мотоцикла и пешехода

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
По данным пресс-центра УМВД Омской области, инспекторам сообщили о ДТП около 4 часов утра. Как выяснили сотрудники ведомства, прибывшие к месту происшествия, молодой человек, 1999 года рождения, двигавшийся на «Урале» по Новой улице в Новоуральском поселке, наехал на 49-летнюю женщину, шедшую пешком в том же направлении.
Как отмечается в сообщении, авария была достаточно серьезной — все ее участники погибли на месте ДТП. Инспекторы ГАИ уже проверяют инцидент, устанавливая все причины и обстоятельства происшествия.
Напомним, ранее Город55 сообщал о статистке «пьянства за рулем», собранной сотрудниками МВД: с начала года к ответственности привлекли больше 2 тысяч водителей.