«Пирог-Ангара», концерты и киберспорт. Омичей приглашают отметить День города-2024

Основные мероприятия на День города запланированы на выходные — 3 и 4 августа. Так, три дня — со 2 по 4 августа — на улице Музейной будет работать фестиваль народных умельцев «Омск — город мастеров» (0+). Здесь разместятся около 170 ремесленников, которые ежегодно съезжаются в Омск и представляют свои изделия. Нововведением этого года станет розыгрыш изделий среди омичей и голосование за лучшего мастера.