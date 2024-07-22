«Пирог-Ангара», концерты и киберспорт. Омичей приглашают отметить День города-2024

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
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Updated Сегодня, 07:37
В Омске продолжается активная подготовка к празднованию Дня города. В 2024 году программа включает около 64 культурно-развлекательных, творческих и спортивных проектов. Первые мероприятия стартуют в округах с 26 июля в рамках проекта «От окраин к центру» (0+).
«В Омске на самом деле очень большая дружная семья. И мы все мероприятия, которые готовим для омичей и гостей города в этой концепции именно будем представлять. История каждой семьи определенным образом вплетается в историю нашего любимого города и нашей родной страны», — отметила заместитель мэра Омска Инна Елецкая.
Основные мероприятия на День города запланированы на выходные — 3 и 4 августа. Так, три дня — со 2 по 4 августа — на улице Музейной будет работать фестиваль народных умельцев «Омск — город мастеров» (0+). Здесь разместятся около 170 ремесленников, которые ежегодно съезжаются в Омск и представляют свои изделия. Нововведением этого года станет розыгрыш изделий среди омичей и голосование за лучшего мастера.
В субботу, 3 августа, в 8 утра пройдет Сибирский международный марафон (0+). Стартовать и финишировать спортсмены будут на Соборной площади, где вечером состоится и награждение.
«Все площадки, а это 20 тематических проектов в центре города, стартуют в 12.00 3 августа. Позже, в 14.00, заработают площадки на Любинском проспекте и в Омской крепости», — сообщил руководитель депкультуры Олег Федоренко.
В сквере Дзержинского, по словам Федоренко, состоится семейный фестиваль (0+). А фестиваль настольных игр (0+) переедет на пешеходную улицу Чокана Валиханова. Новым событием в новой локации — открытой в прошлом году Аллее олимпийцев — станет соревнование по киберспорту (0+).
Интересно будет и на Любинском проспекте. Здесь пройдет «Кулинарный Любинский» (0+), где бренд-шефы известных ресторанов, которые входят в Ассоциацию кулинаров Омска продемонстрируют свои умения и приготовят для жителей и гостей города 10-метровый пирог в виде ракеты «Ангара».
Выставочный и Воскресенский скверы украсят цветочные композиции «Флоры» (0+). Она, напомним, также будет посвящена Году семьи. Организаторы обещают удивить омичей, но пока не торопятся раскрывать всех секретов.
«Сегодня уже идет большая подготовительная работа. Агрономы и флористы готовят около 35 ландшафтных композиций. В подготовке композиций принимают участие не только профессионалы, но и организации с предприятиями. Надеемся, что и эти композиции порадуют омичей», — уточнила Инна Елецкая.
В Омской крепости можно будет посмотреть на военно-историческую реконструкцию от «Служилых людей Сибири», а тем, кто хочет окунуться в средневековый быт, советуют посетить парк Победы, который станет площадкой для фестиваля «Щит Сибири» (0+).
Вечером, как отметил руководитель департамента культуры, работать будут три основные сцены. На Соборной площади основная программа «Ритмы города» (0+) начнется в 18.00. На сцене выступят кавер-группы «Tequila Band» и «СуперGood», актер сериала «Универ» Виталий Гогунский и группа «Пицца». А в Омской крепости запланирован концерт местной группы «5УТРА».
Добавим, что со всеми мероприятиями ко Дню города можно познакомиться с помощью интерактивной карты, опубликованной на портале администрации Омска.