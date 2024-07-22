Организаторы «Матча года» рассмотрят Омск как площадку для следующих встреч

Ключевым критерием для выбора города, в котором должно пройти состязание, является наличие подходящей инфраструктуры: по словам вратаря «Юты», Михаила Сергачева, стадиона на 3 тысячи человек будет недостаточно. Но, кое-какие идеи у организаторов уже есть: в списке потенциальных площадок Омск, Новосибирск и дальневосточные Хабаровск и Владивосток. Кроме того, «Матчи года» могут посетить и Нижний Новгород, но придется подождать — там городская арена еще в процессе стройки.