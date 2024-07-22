Организаторы «Матча года» рассмотрят Омск как площадку для следующих встреч

Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
Modified Сегодня, 04:08
Updated Сегодня, 04:08
20 июля, в Москве состоялся «Матч года»: на льду «ЦСКА-Арены» сошлись представители НХЛ и КХЛ, а мероприятие собрало 12 тысяч болельщиков из разных городов России. Опыт минувшей игры будут применять и далее — об этом хоккеисты рассказали представителю интернет-издания AllHockey.
Ключевым критерием для выбора города, в котором должно пройти состязание, является наличие подходящей инфраструктуры: по словам вратаря «Юты», Михаила Сергачева, стадиона на 3 тысячи человек будет недостаточно. Но, кое-какие идеи у организаторов уже есть: в списке потенциальных площадок Омск, Новосибирск и дальневосточные Хабаровск и Владивосток. Кроме того, «Матчи года» могут посетить и Нижний Новгород, но придется подождать — там городская арена еще в процессе стройки.
Один из участников «Матча года», Дамир Шарипзянов, тоже поделился мнением о перспективах задействования G-Drive арены для ежегодных игр: по его словам, билеты на них будут разлетаться моментально. Но, как отметил хоккеист, он предлагал провести игру в Омске, но и начать именно с Москвы — тоже верное решение.