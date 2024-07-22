gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:06

Published Сегодня, 04:06

Modified Сегодня, 04:08

Updated Сегодня, 04:08

иллюстрация

Организаторы «Матча года» рассмотрят Омск как площадку для следующих встреч

22 июля 2024, 04:06
Фото: 1MI
иллюстрация

Омск рассмотрят как площадку для «Матча года» со звездами НХЛ

Подобный формат игр планируется сделать ежегодным и доступным для болельщиков со всей страны.

20 июля, в Москве состоялся «Матч года»: на льду «ЦСКА-Арены» сошлись представители НХЛ и КХЛ, а мероприятие собрало 12 тысяч болельщиков из разных городов России. Опыт минувшей игры будут применять и далее — об этом хоккеисты рассказали представителю интернет-издания AllHockey.

Ключевым критерием для выбора города, в котором должно пройти состязание, является наличие подходящей инфраструктуры: по словам вратаря «Юты», Михаила Сергачева, стадиона на 3 тысячи человек будет недостаточно. Но, кое-какие идеи у организаторов уже есть: в списке потенциальных площадок Омск, Новосибирск и дальневосточные Хабаровск и Владивосток. Кроме того, «Матчи года» могут посетить и Нижний Новгород, но придется подождать — там городская арена еще в процессе стройки.

Один из участников «Матча года», Дамир Шарипзянов, тоже поделился мнением о перспективах задействования G-Drive арены для ежегодных игр: по его словам, билеты на них будут разлетаться моментально. Но, как отметил хоккеист, он предлагал провести игру в Омске, но и начать именно с Москвы — тоже верное решение.

По гарантии. Омская G-Drive Арена закрылась на плановый ремонт
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Спорт#Омск#Болельщики#Россия#КХЛ#Москва#Билеты#Инфраструктура#НХЛ#Хабаровск#Новости#Хоккеисты#Игра#Нижний Новгород#Владивосток#Стадион#Матч года
Подпишитесь
Ближе к природе. Во сколько обойдется поездка в Казахстан из Омска в 2024 году
Сегодня, 06:00
В Омске вынесут приговор Нателе Полежаевой, не платившей зарплаты своим работникам
Сегодня, 04:35
По гарантии. Омская G-Drive Арена закрылась на плановый ремонт
Сегодня, 03:03
Затопленные улицы, город в огне и 8-летний «должник». Главные темы недели
Вчера, 11:20
«Направим в районные школы». В Омской области появятся новые школьные автобусы
Сегодня, 03:31
В топе лучших. Омская область заняла 44-е место рейтинга регионов по развитию ипотеки
Сегодня, 02:42