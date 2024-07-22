Опасный паразит. Житель Омской области нашел в лесу редкий гриб

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
В паблике «Грибники Омска и Омской области» грибник со стажем Алексей Тищенко поделился необычной находкой в лесу Тевризского района. На одном из деревьев мужчина заметил редкий гриб — климакодон северный.
«Вот впервые встретил в лесу такой гриб», — прокомментировал он увиденное.
Климакодон северный — редкий и опасный вид. Для людей он не несет вреда, но при этом считается паразитом леса. Этот гриб не рекомендуется употреблять в пищу, так как он содержит токсины, способные вызвать отравление.
Ранее Город55 писал о грибных местах в Омской области, где можно найти подосиновики, белые грибы, маслята и другие.