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Posted Сегодня, 13:43

Published Сегодня, 13:43

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Updated Сегодня, 13:43

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Опасный паразит. Житель Омской области нашел в лесу редкий гриб

22 июля 2024, 13:43
Фото: Изображение Midjourney
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Житель Омской области нашел в лесу редкий гриб

Житель Тевризского района обнаружил в лесу редкий гриб — климакодон северный, фото своей находки грибник опубликовал в паблике «Грибники Омска и Омской области».

В паблике «Грибники Омска и Омской области» грибник со стажем Алексей Тищенко поделился необычной находкой в лесу Тевризского района. На одном из деревьев мужчина заметил редкий гриб — климакодон северный.

«Вот впервые встретил в лесу такой гриб», — прокомментировал он увиденное.
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Фото: Грибники Омска и Омской области

Климакодон северный — редкий и опасный вид. Для людей он не несет вреда, но при этом считается паразитом леса. Этот гриб не рекомендуется употреблять в пищу, так как он содержит токсины, способные вызвать отравление.

Ранее Город55 писал о грибных местах в Омской области, где можно найти подосиновики, белые грибы, маслята и другие.

Лес богат. Омичи поделились, где в области можно найти грибы
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Грибы#Грибник#Вред#Грибок#Вредители#Грибники Омска и Омской области#Климакодон северный
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