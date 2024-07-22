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Updated Сегодня, 03:34

иллюстрация

«Направим в районные школы». В Омской области появятся новые школьные автобусы

22 июля 2024, 03:31
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омскую область направят новые автобусы для районных школ

Обновление автопарка школьных автобусов выполняется в соответствии с поручением президента России, Владимира Путина.

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Омской области, Виталий Хоценко, регион ожидает поступление транспорта для перевозки школьников — в рамках распоряжения, подписанного 18 июля Михаилом Мишустиным, Председателем Правительства РФ, в Омскую область направят до 50 машин.

Всего же планируется поставить во все регионы РФ более 2,6 тыс машин — на эти цели из федерального бюджета было выделено 10 млрд рублей. Кроме того, большая часть транспорта предназначена для эксплуатации в сельских районах — а значит, дети смогут добираться до учебных заведений комфортно и безопасно.

Напомним, ранее Город55 сообщал об инциденте, случившемся в общественном транспорте Омска: ребенка, забывшего удостоверение школьника, высадили из автобуса во время проливного дождя.

«Это не по-человечески». В Омске школьницу выставили из автобуса под дождь
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#Илья Скобин#Образование#Омская область#Общественный транспорт#Владимир Путин#Правительство РФ#Безопасность#Дети#Губернатор#Федеральный бюджет#Новости#Михаил Мишустин#Инцидент#Автопарк#Президент России#Школьные автобусы
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