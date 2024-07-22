«Направим в районные школы». В Омской области появятся новые школьные автобусы

Всего же планируется поставить во все регионы РФ более 2,6 тыс машин — на эти цели из федерального бюджета было выделено 10 млрд рублей. Кроме того, большая часть транспорта предназначена для эксплуатации в сельских районах — а значит, дети смогут добираться до учебных заведений комфортно и безопасно.