На два года. «Авангард» заключил контракт с нападающим Дмитрием Злодеевым

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Хоккейный клуб «Авангард» заключил двухлетний контракт с нападающим Дмитрием Злодеевым. Форвард перешел в команду в результате обмена с «Нефтехимиком», за «ястребов» Злодеев будет играть под номером 25.
«Дмитрий принял решение продолжить карьеру в КХЛ, осознавая высокие задачи, стоящие перед нашим клубом. После его подписания можно с уверенностью сказать, что при комплектовании команды в межсезонье центральная ось „Авангарда“ обрела качество и глубину», — отметил генменеджер «Авангарда» Антон Курьянов.
Напомним, что в результате обмена в нижнекамскую команду отправился защитник Роман Абросимов. В прошедшем сезоне хоккеист провел за «Авангард» 46 матчей, в которых забросил одну шайбу и четыре раза становился ассистентом голевых атак.