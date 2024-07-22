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«Авангард» заключил двухлетний контракт с нападающим Дмитрием Злодеевым

На два года. «Авангард» заключил контракт с нападающим Дмитрием Злодеевым

22 июля 2024, 13:13
Фото: ХК «Авангард»

«Авангард» заключил двухлетний контракт с нападающим Дмитрием Злодеевым

Соглашение с Дмитрием Злодеевым рассчитано на два года, форвард перешел в омский клуб после обмена с «Нефтехимиком».

Хоккейный клуб «Авангард» заключил двухлетний контракт с нападающим Дмитрием Злодеевым. Форвард перешел в команду в результате обмена с «Нефтехимиком», за «ястребов» Злодеев будет играть под номером 25.

«Дмитрий принял решение продолжить карьеру в КХЛ, осознавая высокие задачи, стоящие перед нашим клубом. После его подписания можно с уверенностью сказать, что при комплектовании команды в межсезонье центральная ось „Авангарда“ обрела качество и глубину», — отметил генменеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

Напомним, что в результате обмена в нижнекамскую команду отправился защитник Роман Абросимов. В прошедшем сезоне хоккеист провел за «Авангард» 46 матчей, в которых забросил одну шайбу и четыре раза становился ассистентом голевых атак.

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