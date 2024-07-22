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Эксперты назвали любимые месяцы отпуска у россиян

22 июля 2024, 07:29
Специалисты провели исследование и выявили, какой месяц в году жители России предпочитают для отдыха и какие факторы учитывают при принятии решения.

Согласно данным опроса, июль оказался наиболее популярным месяцем для отпуска (46%). Отмечается, что этот месяц чаще всего выбирают для отдыха работники сферы образования и науки (72%) и специалисты в IT и телекоммуникациях (50%). По мнению экспертов, другим любимым месяцем для отдыха у россиян является август (43%). Июнь занял третье место по популярности среди опрошенных (26%), за ним следуют сентябрь (20%) и май (10%). Наименее популярными месяцами для отдыха оказались февраль и ноябрь (по 3%).

Участники опроса также указали на ключевые факторы, которые играют важную роль при выборе месяца для отпуска. Это, прежде всего, погодные условия (54%), совпадение отпусков с партнером, друзьями или членами семьи (31%), личные события (24%). Также жители России ориентируются на каникулы своих детей (20%), рабочую нагрузку и график отпусков коллег (16%), сезон и загруженность туристических мест (14%), размер отпускных (11%) и скидки на билеты и проживание (10%). В исследовании приняли участие более 7 тысяч работающих россиян, пишет sibdepo.ru.

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