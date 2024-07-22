Эксперты назвали любимые месяцы отпуска у россиян

Согласно данным опроса, июль оказался наиболее популярным месяцем для отпуска (46%). Отмечается, что этот месяц чаще всего выбирают для отдыха работники сферы образования и науки (72%) и специалисты в IT и телекоммуникациях (50%). По мнению экспертов, другим любимым месяцем для отдыха у россиян является август (43%). Июнь занял третье место по популярности среди опрошенных (26%), за ним следуют сентябрь (20%) и май (10%). Наименее популярными месяцами для отдыха оказались февраль и ноябрь (по 3%).