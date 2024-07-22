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Posted Сегодня, 13:48

Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

Эксперт рассказал о самых забавных способах передачи взяток

22 июля 2024, 13:48
Председатель «Национального антикоррупционного комитета», член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов высказал мнение о происшествии в Перми, где местный предприниматель пытался передать взятку налоговому инспектору, спрятав деньги в листьях салата.

По мнению Кабанова, в России часто применяются аналогичные или еще более необычные способы передачи взяток чиновникам:

«Существует много таких способов. Бывали случаи, когда чиновники ставили мусорное ведро у входной двери в свой кабинет и требовали, чтобы посетители оставляли деньги в газете при уходе, чтобы потом обвинять в провокации», — рассказал эксперт изданию «Ридус».

Кирилл Кабанов отметил, что часто те, кто передает взятки, в своем стремлении сохранить конфиденциальность не завершают желаемое.

«Мне известны ситуации, когда взятки в размере 300-500 долларов, привозили чиновникам и скрывали в шоколадке, но она расплавлялась в кармане. Деньги часто помещали в конфеты, включая подарки таможенникам на праздники», — добавил Кабанов.

Активист также поделился, что часто неудачно заканчивались попытки передать взятку с бутылкой дорогого алкоголя:

«Бутылку упаковывали в коробку, туда же помещали взятку. И это доходило до комического — люди выпивали содержимое, а затем выбрасывали упаковку… А ведь в ней были деньги! Таких случаев было немало».
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