Эксперт рассказал о самых забавных способах передачи взяток

Председатель «Национального антикоррупционного комитета», член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов высказал мнение о происшествии в Перми, где местный предприниматель пытался передать взятку налоговому инспектору, спрятав деньги в листьях салата.