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Published Сегодня, 14:04

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Updated Сегодня, 14:09

Эксперт оценил шансы Камалы Харрис на выборах президента США

22 июля 2024, 14:04
Профессор НИУ ВШЭ, политолог Дмитрий Евстафьев высказал свое мнение о возможностях вице-президента США Камалы Харрис в беседе с изданием «Ридус». Ее упоминают как одного из главных претендентов от демократов на пост президента и оппонента бывшего президента США Дональда Трампа.

«В противостоянии с Трампом у Харрис очень слабые возможности. Она никогда не заинтересовывалась экономическими или политическими вопросами. Она абсолютно не компетентна», — поделился профессор своим мнением с журналистами «Ридуса».

Евстафьев подчеркнул, что кандидатура Харрис должна быть утверждена на предвыборном собрании Демократической партии, но это еще не окончательное решение.

«Команда Клинтонов за нее, но этого может быть недостаточно. Клинтоны контролировали политическую элиту Америки в годы власти Байдена. Он фактически был щитом, за который действовал клан Клинтонов. Но сейчас все меняется», — отметил политолог.

Тем не менее, Дмитрий Евстафьев добавил, что шансы Харрис на успех значительно возрастут, если Демократическая партия подберет для нее опытного вице-президента. По его мнению, таким человеком мог бы стать губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

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