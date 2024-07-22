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Диетолог Микитюк описала пользу редьки для организма

22 июля 2024, 07:24
Редька — очень интересное овощное растение, которое пришло в Россию из Азии, сообщила специалист по питанию Людмила Микитюк.

Одним из ключевых свойств этого корнеплода, по мнению эксперта, является способность понижать уровень жира в крови. Этот продукт из семейства капустных обладает острой пряной ноткой, которая сначала может показаться довольно острой, но затем становится сладкой на вкус. Редьку часто употребляют сырой, а также варят, тушат и иногда маринуют.

Доктор предупредила, что редьку не следует употреблять людям с подагрой, проблемами с почками и печенью, а также тем, кто недавно перенес сердечный приступ. В состав этого продукта входят минеральные соли йода, кальция, магния, железа, калия и фосфора, а также витамины РР, С, В6, В2, В. Редька обладает антимикробными свойствами, стимулирует активность пищеварения, поглощает холестерин, вредные вещества и токсины. Благодаря своим свойствам она также применяется в медицине для лечения цирроза печени и хронического гепатита, пишет sibdepo.ru.

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