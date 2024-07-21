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Posted Сегодня, 13:19

Published Сегодня, 13:19

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Updated Сегодня, 14:07

иллюстрация

В омском минтруда рассказали о мерах помощи пострадавшим в пожаре на 18-й Линии

21 июля 2024, 13:19
Фото: Страница Ирины Варнавской в социальной сети «ВКонтакте»
иллюстрация

Минтруд и центр «Пенаты» помогут омичам, пострадавшим от пожара на 18-й Линии

Ирина Варнавская, возглавляющая министерство труда и социальной защиты Омской области, рассказала о мерах поддержки для омичей, пострадавших при пожаре в частном секторе на улице 18-я Линия.

Как сообщила на своей странице Ирина Варнавская, с самого утра специалисты минтруда и комплексного центра «Пенаты» ведут работу на месте вчерашнего крупного пожара, во время которого огонь полностью уничтожил 5 и повредил более 20 частных домов.

Сейчас на месте пожара представители министерства устанавливают суммы ущерба и принимают заявления на выплаты — их подали 28 человек. Кроме того, всем пострадавшим (сейчас их начитывается 58 человек) предложили юридическую поддержку и психологическую помощь.

Люди, потерявшие в огне свое имущество, могут обратиться за гуманитарной помощью — это можно сделать через мессенджер, оставив заявку в специальном чате, или позвонив в центр «Пенаты».

Напомним, ранее Город55 сообщал о возбуждении Следственным комитетом уголовного дела по факту случившегося пожара:

Следком возбудил уголовное дело из-за пожара, уничтожившего 5 частных домов в Омске
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#Илья Скобин#Омск#Омская область#Минтруд#Следственный комитет#Пострадавшие#Уголовное дело#Выплаты#Помощь#Новости#Частный сектор#Гуманитарная помощь#Ущерб#Ирина Варнавская#Специалисты
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