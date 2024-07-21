В омском минтруда рассказали о мерах помощи пострадавшим в пожаре на 18-й Линии

Сейчас на месте пожара представители министерства устанавливают суммы ущерба и принимают заявления на выплаты — их подали 28 человек. Кроме того, всем пострадавшим (сейчас их начитывается 58 человек) предложили юридическую поддержку и психологическую помощь.