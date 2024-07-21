В омском минтруда рассказали о мерах помощи пострадавшим в пожаре на 18-й Линии

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Как сообщила на своей странице Ирина Варнавская, с самого утра специалисты минтруда и комплексного центра «Пенаты» ведут работу на месте вчерашнего крупного пожара, во время которого огонь полностью уничтожил 5 и повредил более 20 частных домов.
Сейчас на месте пожара представители министерства устанавливают суммы ущерба и принимают заявления на выплаты — их подали 28 человек. Кроме того, всем пострадавшим (сейчас их начитывается 58 человек) предложили юридическую поддержку и психологическую помощь.
Люди, потерявшие в огне свое имущество, могут обратиться за гуманитарной помощью — это можно сделать через мессенджер, оставив заявку в специальном чате, или позвонив в центр «Пенаты».
Напомним, ранее Город55 сообщал о возбуждении Следственным комитетом уголовного дела по факту случившегося пожара: