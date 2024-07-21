«Авангард» простится с ветераном омского хоккея, сопровождавшим команду 26 лет

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
В пресс-службе ХК «Авангард» сообщили о смерти Михаила Дурдина — ветерана омского хоккея и сервисмена команды. Как отмечается в некрологе, опубликованном в Telegram-канале «ястребов», труд «Деда Миши» (именно так его называли игроки) был очень важен для игроков — они всегда знали, что Михаил Дурдин сделает все в лучшем виде, поможет с экипировкой и многим другим.
Михаил Дурдин вышел на лед за «Авангард» в сезоне 1974/75 года, начав свою карьеру в 18 лет. За 12 лет игры в составе «Шинника» — предшественника «ястребов», мужчина сыграл 522 матча и забросил 142 шайбы. В общей таблице хоккеистов клуба (за всю его историю) Михаилу Дурдину принадлежит 12-я строчка по количеству выходов на лед и 17-я — по результативным шайбам.
Дата церемонии прощания будет сообщена позднее.