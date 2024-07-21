«Авангард» простится с ветераном омского хоккея, сопровождавшим команду 26 лет

В пресс-службе ХК «Авангард» сообщили о смерти Михаила Дурдина — ветерана омского хоккея и сервисмена команды. Как отмечается в некрологе, опубликованном в Telegram-канале «ястребов», труд «Деда Миши» (именно так его называли игроки) был очень важен для игроков — они всегда знали, что Михаил Дурдин сделает все в лучшем виде, поможет с экипировкой и многим другим.