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Published Сегодня, 07:54

Modified Сегодня, 07:58

Updated Сегодня, 07:58

иллюстрация

«Авангард» простится с ветераном омского хоккея, сопровождавшим команду 26 лет

21 июля 2024, 07:54
Фото: 1MI
иллюстрация

В омском «Авангарде» сообщили о смерти Михаила Дурдина, сервисмена команды

Представители хоккейного клуба сообщили о смерти «Деда Миши» — сервисмена команды Михаила Дурдина, отвечавшего за обслуживание инвентаря и экипировки игроков.

В пресс-службе ХК «Авангард» сообщили о смерти Михаила Дурдина — ветерана омского хоккея и сервисмена команды. Как отмечается в некрологе, опубликованном в Telegram-канале «ястребов», труд «Деда Миши» (именно так его называли игроки) был очень важен для игроков — они всегда знали, что Михаил Дурдин сделает все в лучшем виде, поможет с экипировкой и многим другим.

Фото: Telegram-канал ХК «Авангард»

Михаил Дурдин вышел на лед за «Авангард» в сезоне 1974/75 года, начав свою карьеру в 18 лет. За 12 лет игры в составе «Шинника» — предшественника «ястребов», мужчина сыграл 522 матча и забросил 142 шайбы. В общей таблице хоккеистов клуба (за всю его историю) Михаилу Дурдину принадлежит 12-я строчка по количеству выходов на лед и 17-я — по результативным шайбам.

Дата церемонии прощания будет сообщена позднее.

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#Илья Скобин#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#Смерть#Новости#Некролог#Клуб#Михаил Дурдин#Сервисмен
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