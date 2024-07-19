Вслед за муниципальным. Омске частные перевозчики подняли цены на проезд до 40 рублей

Так, 40 рублей наличными и 35 рублей по карте придется платить на пригородных маршрутах, принадлежащих предпринимателю Евгению Агасиеву, среди них следующие: №105, 123, 161, 177, 318 и 319. Такой же тариф теперь действует у ИП Рамиза Исмаилова: на пригородных маршрутах №122, 144, 156, 160, 173, 174, 190 и городских №335 и 415. Поднял цены и предприниматель Кайрат Кусаинов, обслуживающий пригородные маршруты № 903 и 214.