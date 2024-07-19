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Омске частные перевозчики подняли стоимость проезда до 40 рублей

Вслед за муниципальным. Омске частные перевозчики подняли цены на проезд до 40 рублей

19 июля 2024, 12:32
Фото: 1MI

Омске частные перевозчики подняли стоимость проезда до 40 рублей

В омских маршрутках увеличились цены на проезд, обновленный реестр тарифов появился на сайте «Электронная транспортная карта».

На сайте «Электронная транспортная карта» появилась обновленная информация о стоимости проезда в общественном транспорте. Согласно последним изменениям в реестре тарифов, омские частные перевозчики подняли стоимость проезда до 40 рублей.

Так, 40 рублей наличными и 35 рублей по карте придется платить на пригородных маршрутах, принадлежащих предпринимателю Евгению Агасиеву, среди них следующие: №105, 123, 161, 177, 318 и 319. Такой же тариф теперь действует у ИП Рамиза Исмаилова: на пригородных маршрутах №122, 144, 156, 160, 173, 174, 190 и городских №335 и 415. Поднял цены и предприниматель Кайрат Кусаинов, обслуживающий пригородные маршруты № 903 и 214.

Полный список маршрутов и стоимость проезда на них можно найти в документе.

Напомним, что с 1 июля цена поездки в городском общественном транспорте поднялась до 40 рублей при оплате наличными и до 35 рублей — при оплате картой или «Омкой».

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