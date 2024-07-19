В центре Омска рухнула стена Волочаевского пивзавода

Здание пивзавода возводили в 1898–1902 годах. С момента постройки почти не реставрировалось. Объект передали «Омскому патриотическому союзу» в 2016 году в безвозмездное пользование на 49 лет. В августе 2023 года Арбитражный суд обязал организацию отремонтировать здание.