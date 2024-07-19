В центре Омска рухнула стена Волочаевского пивзавода

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
В Омске вчера, 18 июля, частично обрушилась стена памятника архитектуры на улице Волочаевской. Там находится производственный корпус пивзавода ХIХ века. Кирпичная кладка осыпалась со стороны остановки общественного транспорта «По требованию». Сейчас место огорожено. К слову, временный забор появился здесь около недели назад.
Как рассказал Городу55 омский историк Игорь Коновалов, памятник может разрушиться еще больше.
«Есть риск обрушения, поэтому огородили. Не факт, что кирпичи закончили вываливаться. Сейчас нужно ставить какие-то подпорки, леса, принимать меры. Это дореволюционный объект. Реконструкцию провести реально, это вопрос цены. Но необходима историческая достоверность. Вопрос, что останется подлинного после реконструкции. К сожалению, у нас не умеют реставрировать. У нас умеют сносить и строить заново», — поделился мнением историк.
Также опасения у Игоря Коновалова вызывает труба пивзавода. По мнению историка, она может рухнуть на автостоянку.
Здание пивзавода возводили в 1898–1902 годах. С момента постройки почти не реставрировалось. Объект передали «Омскому патриотическому союзу» в 2016 году в безвозмездное пользование на 49 лет. В августе 2023 года Арбитражный суд обязал организацию отремонтировать здание.