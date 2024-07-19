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Posted Сегодня, 05:02

Published Сегодня, 05:02

Modified Сегодня, 05:45

Updated Сегодня, 05:45

В стене образовалась дыра

В центре Омска рухнула стена Волочаевского пивзавода

19 июля 2024, 05:02
Фото: Евгений Игишев / gorod55.ru
В стене образовалась дыра
Здание построено в ХIХ веке и является памятником архитектуры. Кирпичная кладка осыпалась в непосредственной близости от остановкой общественного транспорта.

В Омске вчера, 18 июля, частично обрушилась стена памятника архитектуры на улице Волочаевской. Там находится производственный корпус пивзавода ХIХ века. Кирпичная кладка осыпалась со стороны остановки общественного транспорта «По требованию». Сейчас место огорожено. К слову, временный забор появился здесь около недели назад.

Здание было потроено в 19 векеЗдание было потроено в 19 веке
Здание было потроено в 19 векеЗдание было потроено в 19 веке
Здание было потроено в 19 веке
Фото: Евгений Игишев / gorod55.ru

Как рассказал Городу55 омский историк Игорь Коновалов, памятник может разрушиться еще больше.

«Есть риск обрушения, поэтому огородили. Не факт, что кирпичи закончили вываливаться. Сейчас нужно ставить какие-то подпорки, леса, принимать меры. Это дореволюционный объект. Реконструкцию провести реально, это вопрос цены. Но необходима историческая достоверность. Вопрос, что останется подлинного после реконструкции. К сожалению, у нас не умеют реставрировать. У нас умеют сносить и строить заново», — поделился мнением историк.
Игорь Коновалов рассказал, что здание может продолжать разрушатьсяИгорь Коновалов рассказал, что здание может продолжать разрушаться
Игорь Коновалов рассказал, что здание может продолжать разрушаться
Фото: Елена Беляева / gorod55.ru

Также опасения у Игоря Коновалова вызывает труба пивзавода. По мнению историка, она может рухнуть на автостоянку.

В стене образовалась дыра
Видео: Евгений Игишев / gorod55.ru

Здание пивзавода возводили в 1898–1902 годах. С момента постройки почти не реставрировалось. Объект передали «Омскому патриотическому союзу» в 2016 году в безвозмездное пользование на 49 лет. В августе 2023 года Арбитражный суд обязал организацию отремонтировать здание.

«Омский патриотический союз» обязали отремонтировать пивзавод на Волочаевской
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#Евгений Игишев#Видео#Омск#Реконструкция#Строительство#Снос#История#Игорь Коновалов
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