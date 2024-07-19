gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:54

Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

Более трех тысяч жителей Омской области пострадали от укусов клещей в этом году

В пределах нормы. Более трех тысяч омичей пострадали от укусов клещей в этом году

19 июля 2024, 11:54
Фото: 1MI

Более трех тысяч жителей Омской области пострадали от укусов клещей в этом году

В Роспотребнадзоре поделились актуальными данными о клещевом энцефалите в Омской области. С начала года клещи укусили более трех тысяч жителей региона.

В региональном Роспотребнадзоре рассказали, что с начала года клещи укусили 3 298 жителей Омской области, среди них оказалось 990 детей.

Наибольшее количество насекомых было заражено боррелиями (7,3%), на втором месте оказался вирус клещевого энцефалита (2,1%), далее — моноцитарный эрлихиоз человека (1,3%) и возбудители гранулоцитарного анаплазмоза человека (1,5%).

Чтобы избежать контакта с клещами, сотрудники ведомства рекомендуют носить защитную одежду, использовать репелленты и регулярно осматривать себя и детей после прогулок на природе. Если укуса все же не удалось избежать, следует незамедлительно обращаться в травматологический пункт.

Большинство заражены боррелиозом. В 2024 году с омичей сняли почти 2,9 тысяч клещей
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Роспотребнадзор#Росприроднадзор#Новости#Клещи#Укус клеща#Клещевой энцефалит#Клещ#Обработка от клещей#Управление Роспотребнадзора
Подпишитесь
В центре Омска рухнула стена Волочаевского пивзавода
Сегодня, 05:02
Эксклюзив. В Омске салоны массажа Orange продолжили работать, несмотря на облавы полиции
Сегодня, 07:42
Экс-глава Омской области Полежаев получил от патриарха орден за восстановление храма
Сегодня, 10:39
Омского бизнесмена Романа Бабикова включили в федеральный список террористов
Сегодня, 06:29
«Отвал всего». Фуд-блогер Макс Брандт поделился впечатлениями о еде и людях Омска
Сегодня, 06:32
Никаких сбоев нет. Омский аэропорт не пострадал от неполадок в работе системы Windows
Сегодня, 08:59