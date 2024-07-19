В пределах нормы. Более трех тысяч омичей пострадали от укусов клещей в этом году

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
В региональном Роспотребнадзоре рассказали, что с начала года клещи укусили 3 298 жителей Омской области, среди них оказалось 990 детей.
Наибольшее количество насекомых было заражено боррелиями (7,3%), на втором месте оказался вирус клещевого энцефалита (2,1%), далее — моноцитарный эрлихиоз человека (1,3%) и возбудители гранулоцитарного анаплазмоза человека (1,5%).
Чтобы избежать контакта с клещами, сотрудники ведомства рекомендуют носить защитную одежду, использовать репелленты и регулярно осматривать себя и детей после прогулок на природе. Если укуса все же не удалось избежать, следует незамедлительно обращаться в травматологический пункт.