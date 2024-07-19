В пределах нормы. Более трех тысяч омичей пострадали от укусов клещей в этом году

Чтобы избежать контакта с клещами, сотрудники ведомства рекомендуют носить защитную одежду, использовать репелленты и регулярно осматривать себя и детей после прогулок на природе. Если укуса все же не удалось избежать, следует незамедлительно обращаться в травматологический пункт.