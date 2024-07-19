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Областные власти начали поиски подрядчика для Пути Социализма

В Омской области отремонтируют Путь Социализма

19 июля 2024, 05:40
Фото: gorod55.ru

Областные власти начали поиски подрядчика для Пути Социализма

В селе с таким названием обновят автомобильную дорогу.

Главное управление контактной системы Омской области опубликовало на сайте госзакупок очередной лот. На этот раз речь идет о Пути Социализма: именно так называется село в Называевском районе, в котором нужно отремонтировать автомобильную дорогу.

Работы запланированы на Центральной улице, от 42-го до 54-го дома. Ремонт дороги длиной 240 метров и шириной 6 метров может обойтись бюджету в 3,93 млн рублей. Заявки принимаются до 29 июля.

Путь Социализма был основан в 1927 году, причем изначально это село называлось Путиловка. По данным на 2010 год, в этом селе жили 490 человек.

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#Николай Эйхвальд#Общество#Госзакупки#Новости#Путь Социализма
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