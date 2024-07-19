В Омской области отремонтируют Путь Социализма

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
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Updated Сегодня, 05:42
Главное управление контактной системы Омской области опубликовало на сайте госзакупок очередной лот. На этот раз речь идет о Пути Социализма: именно так называется село в Называевском районе, в котором нужно отремонтировать автомобильную дорогу.
Работы запланированы на Центральной улице, от 42-го до 54-го дома. Ремонт дороги длиной 240 метров и шириной 6 метров может обойтись бюджету в 3,93 млн рублей. Заявки принимаются до 29 июля.
Путь Социализма был основан в 1927 году, причем изначально это село называлось Путиловка. По данным на 2010 год, в этом селе жили 490 человек.