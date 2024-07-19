В омской детской поликлинике на месяц остановили прием пациентов из-за потопа

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
Читатели Города55 сообщили о потопе в детской поликлинике № 2 на улице Дмитриева, 13/1. В здании в настоящее время проходит ремонт.
«В нашем филиале детской поликлиники проходил ремонт. В связи с вскрытием кровли произошел серьезный потоп из-за ливней. На данный момент работы приостановили, и, как выяснилось, главврач не хочет доделывать, то что начал, а средства, которые предназначались именно нашему филиалу, направил на другой филиал», — сообщили омичи.
В региональном минздраве рассказали, что ремонт рассчитан на два года. Этим летом подрядчик приступил к работе на кровле, однако вмешались погодные условия. На Омск в июле обрушились рекордные ливни.
«На момент начала работ стояла жаркая погода, предугадать наступления столь мощных осадков было невозможно. Это форс-мажор, от которого никто не застрахован. Прием пациентов планируется возобновить во второй половине августа», — объяснили в ведомстве.
Отметим, что из-за сильных дождей в Омске затопило Любинский проспект, Камергерский переулок и подземный переход на улице Ленина. Пострадали заведения, которые находятся на цокольных этажах зданий.