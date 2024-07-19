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Posted Сегодня, 05:57

Published Сегодня, 05:57

Modified Сегодня, 06:13

Updated Сегодня, 06:13

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В омской детской поликлинике на месяц остановили прием пациентов из-за потопа

19 июля 2024, 05:57
Фото: 1MI
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В здании сейчас проходит ремонт. Рабочие приступили к работам на крыше, но вмешалась непогода.

Читатели Города55 сообщили о потопе в детской поликлинике № 2 на улице Дмитриева, 13/1. В здании в настоящее время проходит ремонт.

«В нашем филиале детской поликлиники проходил ремонт. В связи с вскрытием кровли произошел серьезный потоп из-за ливней. На данный момент работы приостановили, и, как выяснилось, главврач не хочет доделывать, то что начал, а средства, которые предназначались именно нашему филиалу, направил на другой филиал», — сообщили омичи.

В региональном минздраве рассказали, что ремонт рассчитан на два года. Этим летом подрядчик приступил к работе на кровле, однако вмешались погодные условия. На Омск в июле обрушились рекордные ливни.

«На момент начала работ стояла жаркая погода, предугадать наступления столь мощных осадков было невозможно. Это форс-мажор, от которого никто не застрахован. Прием пациентов планируется возобновить во второй половине августа», — объяснили в ведомстве.

Отметим, что из-за сильных дождей в Омске затопило Любинский проспект, Камергерский переулок и подземный переход на улице Ленина. Пострадали заведения, которые находятся на цокольных этажах зданий.

Омичам показали, в каком состоянии после ливня оказались заведения на улице Ленина
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#Евгений Игишев#Ремонт#Омск#Детская поликлиника#Потоп#Главврач#Пациенты#Ливни#Август#Погодные условия
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