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Posted Сегодня, 07:42

Published Сегодня, 07:42

Modified Сегодня, 07:49

Updated Сегодня, 07:49

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В Омске салоны массажа Orange продолжили работать, несмотря на облавы полиции

19 июля 2024, 07:42
Фото: Изображение Midjourney
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В УМВД сообщили, что расследование уголовного дела продолжается.

Омские салоны эротического массажа Orange продолжили работать, несмотря на облавы полиции. Корреспондент Города55 сегодня, 19 июля, позвонил в заведение под видом клиента. Администратор рассказала, что работают оба филиала салона — на улицах Конева и Масленникова. Девушка проконсультировала по наличию свободных массажисток и вариантам оплаты.

«А вы по предоплате хотели? Позвонить лучше за час. У нас какие-то девочки только днем работают, какие-то только ночью», — сообщили в салоне.

Месяц назад точки эротического массажа закрыли, туда нагрянули полицейские и спецназ Росгвардии. В салонах работали пять человек в качестве администраторов и управляющих, а также не меньше шести женщин, которые занимались проституцией. Официально их называли массажистками.

Город55 обратился с этим вопросом в УМВД России по Омской области.

«Уголовное дело сейчас находится в производстве. Продолжается расследование уголовного дела и проведение оперативно-розыскных мероприятий», — сообщили в полиции.

Напомним, что ранее салоны эротического массажа «крышевал» экс-глава омского МВД Евгений Быков. Его приговорили к десяти года колонии строгого режима и штрафу в 20 млн рублей.

«Наследство» Быкова. В Омске наконец закрыли салоны эротического массажа Orange
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#Евгений Игишев#Общество#Полиция#Омск#Евгений Быков#Проституция#Город55
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