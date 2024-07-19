В Омске салоны массажа Orange продолжили работать, несмотря на облавы полиции

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
Омские салоны эротического массажа Orange продолжили работать, несмотря на облавы полиции. Корреспондент Города55 сегодня, 19 июля, позвонил в заведение под видом клиента. Администратор рассказала, что работают оба филиала салона — на улицах Конева и Масленникова. Девушка проконсультировала по наличию свободных массажисток и вариантам оплаты.
«А вы по предоплате хотели? Позвонить лучше за час. У нас какие-то девочки только днем работают, какие-то только ночью», — сообщили в салоне.
Месяц назад точки эротического массажа закрыли, туда нагрянули полицейские и спецназ Росгвардии. В салонах работали пять человек в качестве администраторов и управляющих, а также не меньше шести женщин, которые занимались проституцией. Официально их называли массажистками.
Город55 обратился с этим вопросом в УМВД России по Омской области.
«Уголовное дело сейчас находится в производстве. Продолжается расследование уголовного дела и проведение оперативно-розыскных мероприятий», — сообщили в полиции.
Напомним, что ранее салоны эротического массажа «крышевал» экс-глава омского МВД Евгений Быков. Его приговорили к десяти года колонии строгого режима и штрафу в 20 млн рублей.