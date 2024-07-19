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Posted Вчера, 19:39

Published Вчера, 19:39

Modified Вчера, 19:41

Updated Вчера, 19:41

В КНР показали, как летает электромобильное «такси-НЛО»

В КНР показали, как летает электромобильное «такси-НЛО»

19 июля 2024, 19:39
Фото: Jam Press
В Китае состоялся тестовый запуск электромобильного «такси-НЛО».

Как сообщает newia, это транспортное средство выглядит как летающая тарелка. На самом деле это электромобиль со сложным двигателем, который может перевозить двух пассажиров.

Этот летающий аппарат с вертикальным взлетом и посадкой разработан таким образом, чтобы напоминать космические корабли из фантастических произведений середины прошлого века. Он перемещается со скоростью до 50 километров в час, управляется из центральной кабины, расположенной под куполом-пузырем с панорамным обзором.

Такси можно управлять как вручную, так и посредством автопилота. На сегодня транспортное средство может подниматься на высоту 198 метров и находиться в воздухе четверть часа.

Оригинальный двигатель был спроектирован компанией Shenzhen Shihang UAV Company. Со временем производители планируют начать публичное использование аппарата, который станет использоваться как туристический транспорт. С него можно будет осматривать достопримечательности в духе научной фантастики: с обзором на 360 градусов и продвинутой системой освещения.

Транспортное средство уже получило полетный сертификат и прошло проверки безопасности.

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