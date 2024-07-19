В КНР показали, как летает электромобильное «такси-НЛО»

Posted Вчера, 19:39
Published Вчера, 19:39
Modified Вчера, 19:41
Updated Вчера, 19:41
Как сообщает newia, это транспортное средство выглядит как летающая тарелка. На самом деле это электромобиль со сложным двигателем, который может перевозить двух пассажиров.
Этот летающий аппарат с вертикальным взлетом и посадкой разработан таким образом, чтобы напоминать космические корабли из фантастических произведений середины прошлого века. Он перемещается со скоростью до 50 километров в час, управляется из центральной кабины, расположенной под куполом-пузырем с панорамным обзором.
Такси можно управлять как вручную, так и посредством автопилота. На сегодня транспортное средство может подниматься на высоту 198 метров и находиться в воздухе четверть часа.
Оригинальный двигатель был спроектирован компанией Shenzhen Shihang UAV Company. Со временем производители планируют начать публичное использование аппарата, который станет использоваться как туристический транспорт. С него можно будет осматривать достопримечательности в духе научной фантастики: с обзором на 360 градусов и продвинутой системой освещения.
Транспортное средство уже получило полетный сертификат и прошло проверки безопасности.