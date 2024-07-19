В КНР показали, как летает электромобильное «такси-НЛО»

Этот летающий аппарат с вертикальным взлетом и посадкой разработан таким образом, чтобы напоминать космические корабли из фантастических произведений середины прошлого века. Он перемещается со скоростью до 50 километров в час, управляется из центральной кабины, расположенной под куполом-пузырем с панорамным обзором.