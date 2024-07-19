Уже есть замена. Глава омского депстроя Веселев заявил об отставке

Posted Сегодня, 02:34
Published Сегодня, 02:34
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Updated Сегодня, 02:36
Стало известно об отставке заместителя мэра, директора департамента строительства Михаила Веселева. Сегодня, 19 июля, он отрабатывает в должности последний день.
Мэр Омска Сергей Шелест подтвердил информацию. Как пишет «Омск-Информ», вице-мэр увольняется по собственному желанию. По словам градоначальника, у подчиненного есть личные обстоятельства для ухода из городской администрации.
Депстрой при этом не останется без руководителя — уже есть кандидат на пост директора. Пока что идет согласование, рассказал мэр.
Добавим, что Михаил Веселев занимал должности заместителя мэра и директора департамента строительства с 17 февраля прошлого года.