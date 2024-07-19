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Published Сегодня, 02:34

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Updated Сегодня, 02:36

иллюстрация

Уже есть замена. Глава омского депстроя Веселев заявил об отставке

19 июля 2024, 02:34
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Глава омского депстроя Веселев заявил об отставке

Директор департамента написал заявление на увольнение по собственному желанию.

Стало известно об отставке заместителя мэра, директора департамента строительства Михаила Веселева. Сегодня, 19 июля, он отрабатывает в должности последний день.

Мэр Омска Сергей Шелест подтвердил информацию. Как пишет «Омск-Информ», вице-мэр увольняется по собственному желанию. По словам градоначальника, у подчиненного есть личные обстоятельства для ухода из городской администрации.

Депстрой при этом не останется без руководителя — уже есть кандидат на пост директора. Пока что идет согласование, рассказал мэр.

Добавим, что Михаил Веселев занимал должности заместителя мэра и директора департамента строительства с 17 февраля прошлого года.

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#Алина Ясинская#Политика#Омск#Омская область#Россия#Строительство#Мэрия Омска#Отставки и назначения#Новости#Сергей Шелест#Михаил Веселев
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