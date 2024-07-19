Суд отправил под домашний арест чиновника, укравшего деньги на квартиры для сирот

По версии следствия, чиновник, находясь на должности замначальника КУ ОО «Центр учета и содержания собственности Омской области», договорился со своим знакомым предпринимателем и приобрел квартиры, предназначенные для детей-сирот. Схема выглядела так: он рассказывал бизнесмену о грядущих закупках, а тот заранее покупал подходящие квартиры, которые потом продавались по завышенной цене государству.