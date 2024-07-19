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Posted 19 июля, 11:29

Published 19 июля, 11:29

Modified 19 июля, 11:41

Updated 19 июля, 11:41

Суд отправил под домашний арест чиновника, укравшего деньги на квартиры для сирот

Суд отправил под домашний арест чиновника, укравшего деньги на квартиры для сирот

19 июля 2024, 11:29
Фото: 1MI.
Куйбышевский районный суд рассмотрел дело замглавы администрации Советского округа, который обвиняется в мошенничестве с квартирами, предназначенными для детей-сирот.

Куйбышевский районный суд рассмотрел дело замглавы администрации Советского округа Андрея Песцова, который обвиняется в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, чиновник, находясь на должности замначальника КУ ОО «Центр учета и содержания собственности Омской области», договорился со своим знакомым предпринимателем и приобрел квартиры, предназначенные для детей-сирот. Схема выглядела так: он рассказывал бизнесмену о грядущих закупках, а тот заранее покупал подходящие квартиры, которые потом продавались по завышенной цене государству.

Такие действия Песцова причинили ущерб бюджету региона на 23,7 млн рублей. Кроме того, из-за мошеннических схем чиновника сироты остались без положенных жилых помещений — денег хватило на меньшее число квартир.

В результате суд отправил Песцова и его сообщника под домашний арест, расследование продолжается.

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