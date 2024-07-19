Спрятали в кустах. Омский суд накажет бомжей за жестокую расправу над собутыльником

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Гособвинитель выступил в прениях по уголовному делу в отношении двух ранее судимых мужчин без определенного места жительства. Они обвиняются в убийстве по предварительному сговору и краже.
По версии следствия, в конце июля прошлого года подсудимые и потерпевший вместе выпивали на берегу реки Иртыш в Советском округе, после чего мужчины избили собутыльника и пырнули его ножом. Когда бомжи поняли, что товарищ мертв, спрятали его тело в кусах, накрыли одеялом и скрылись. Труп обнаружили местные жители спустя неделю после случившегося.
Кроме того, правоохранители установили причастность обвиняемых к еще одному преступлению. Они украли электрический кабель стоимостью 11 700 рублей из подвала многоквартирного дома, на улице Заозерной.
Государственный обвинитель предложил суду назначить им по 16 и 17 лет лишения свободы, следующее заседание по этому делу состоится 22 июля.