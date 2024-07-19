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Published Сегодня, 11:07

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Updated Сегодня, 11:09

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Спрятали в кустах. Омский суд накажет бомжей за жестокую расправу над собутыльником

19 июля 2024, 11:07
Фото: Изображение Midjourney
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Омский суд накажет бомжей за жестокое убийство собутыльника

Гособвинитель выступил в прениях по делу двух мужчин без определенного места жительства, которые убили своего знакомого, прокурор предложил назначить им наказание в виде 16 и 17 лет лишения свободы.

Гособвинитель выступил в прениях по уголовному делу в отношении двух ранее судимых мужчин без определенного места жительства. Они обвиняются в убийстве по предварительному сговору и краже.

По версии следствия, в конце июля прошлого года подсудимые и потерпевший вместе выпивали на берегу реки Иртыш в Советском округе, после чего мужчины избили собутыльника и пырнули его ножом. Когда бомжи поняли, что товарищ мертв, спрятали его тело в кусах, накрыли одеялом и скрылись. Труп обнаружили местные жители спустя неделю после случившегося.

Кроме того, правоохранители установили причастность обвиняемых к еще одному преступлению. Они украли электрический кабель стоимостью 11 700 рублей из подвала многоквартирного дома, на улице Заозерной.

Государственный обвинитель предложил суду назначить им по 16 и 17 лет лишения свободы, следующее заседание по этому делу состоится 22 июля.

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