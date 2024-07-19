Спрятали в кустах. Омский суд накажет бомжей за жестокую расправу над собутыльником

По версии следствия, в конце июля прошлого года подсудимые и потерпевший вместе выпивали на берегу реки Иртыш в Советском округе, после чего мужчины избили собутыльника и пырнули его ножом. Когда бомжи поняли, что товарищ мертв, спрятали его тело в кусах, накрыли одеялом и скрылись. Труп обнаружили местные жители спустя неделю после случившегося.