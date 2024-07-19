Совфед утвердил закон о привлечении частных инвестиций в космическую отрасль

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Как пишут «Известия», член комитета Совета Федерации по экономической политике Александр Брыксин рассказал, что в Российской Федерации будут создавать максимально благоприятные инвестиции для привлечения в космическую отрасль частных инвестиций.
Механизмы ГЧП в том числе можно будет применять при развертывании полномасштабных орбитальных группировок космических аппаратов и поддержания их работоспособности.
По словам сенатора, спутники кроме контроля космического пространства осуществляют сбор разведывательных данных на Земле, мониторинг районов стихийных бедствий и ЧС, контроль исполнения договоров и соглашений об ограничении вооружений.
Также утвержденный закон вводит понятие «космический объект», закрепляя курс на поощрение привлечения внебюджетных средств в космическую деятельность. Теперь космическая инфраструктура может стать объектом концессий и соглашений о государственно-частном партнерстве как недвижимое имущество. Государство возьмет на себя обязательства по защите прав и интересов предпринимателей, которые будут участвовать в реализации проектов в данной отрасли.
Есть несколько способов для привлечения частных инвестиций. К примеру, «Роскосмос» может сотрудничать с частными ракетостроительными компаниями, создавая совместные предприятия. Также государственная корпорация сможет проводить соответствующие конкурсы и тендеры, инвестировать в стартапы.