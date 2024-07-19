Совфед утвердил закон о привлечении частных инвестиций в космическую отрасль

Также утвержденный закон вводит понятие «космический объект», закрепляя курс на поощрение привлечения внебюджетных средств в космическую деятельность. Теперь космическая инфраструктура может стать объектом концессий и соглашений о государственно-частном партнерстве как недвижимое имущество. Государство возьмет на себя обязательства по защите прав и интересов предпринимателей, которые будут участвовать в реализации проектов в данной отрасли.