Соляная пещера и зал для аэробики. В Омске появится новый современный детский сад

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Сегодня ООО «Специализированный застройщик „Догма“» получило разрешение на строительство современного детского сада в ЖК «Снегири» Ленинского округа. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр города Сергей Шелест. Известно, что учреждение будет рассчитано на 290 мест и сможет принимать детей от полутора до семи лет.
Здание будет трехэтажным и расположится на улице Светловской, его площадь составит 683,75 квадратных метра. В садике оборудуют пищеблок, постирочную, бассейн, медицинский блок с соляной пещерой, музыкальный и физкультурный залы, а также малый зал аэробики и кружково-учебный блок.
Кроме того, у центрального входа планируется установить пандус, чтобы сделать сад доступным для всех категорий омичей. В новом садике планируется сформировать не менее 14 групп для детей от полутора до семи лет.