Соляная пещера и зал для аэробики. В Омске появится новый современный детский сад

Сегодня ООО «Специализированный застройщик „Догма“» получило разрешение на строительство современного детского сада в ЖК «Снегири» Ленинского округа. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр города Сергей Шелест. Известно, что учреждение будет рассчитано на 290 мест и сможет принимать детей от полутора до семи лет.