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Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

В Ленинском округе Омска появится новый современный детский сад

Соляная пещера и зал для аэробики. В Омске появится новый современный детский сад

19 июля 2024, 13:28
Фото: Администрация Омска

В Ленинском округе Омска появится новый современный детский сад

О проекте нового детского сада в ЖК «Снегири» рассказал мэр города Сергей Шелест, известно, что учреждение будет рассчитано на 290 мест.

Сегодня ООО «Специализированный застройщик „Догма“» получило разрешение на строительство современного детского сада в ЖК «Снегири» Ленинского округа. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр города Сергей Шелест. Известно, что учреждение будет рассчитано на 290 мест и сможет принимать детей от полутора до семи лет.

Здание будет трехэтажным и расположится на улице Светловской, его площадь составит 683,75 квадратных метра. В садике оборудуют пищеблок, постирочную, бассейн, медицинский блок с соляной пещерой, музыкальный и физкультурный залы, а также малый зал аэробики и кружково-учебный блок.

Кроме того, у центрального входа планируется установить пандус, чтобы сделать сад доступным для всех категорий омичей. В новом садике планируется сформировать не менее 14 групп для детей от полутора до семи лет.

Фото: Администрация Омска
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#Анастасия Баянова#Омск#Дети#Детский сад#Детсад#Несовершеннолетние дети#Новости#Детсады#Детские сады#Садики#Строительство детских садов#Садик
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