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Posted 19 июля, 10:17

Published 19 июля, 10:17

Modified Сегодня, 10:22

Updated Сегодня, 10:22

СОГАЗ расширил контактный центр в Самаре для поддержки клиентов по всей стране

СОГАЗ расширил контактный центр в Самаре для поддержки клиентов по всей стране

19 июля 2024, 10:17
Фото: СОГАЗ
Реклама. АО «СОГАЗ», ИНН 7731451749 . erid: LjN8K4iZR
В Самаре открылась новая площадка контактного центра СОГАЗа для обработки обращений клиентов по различным вопросам, включая консультации операторов с медицинским образованием по ДМС.

Новый офис расположен в историческом центре Самары на ул. Садовая, 177 в современном светлом деловом пространстве, где созданы все условия для комфортной работы. В новом контактном центре 200 рабочих мест.

Ежедневно в СОГАЗ поступает до 30 тыс. звонков со всей России. При этом среднее время ответа на звонок не превышает 1 минуты.

«Мы постоянно работаем над повышением качества услуг, поэтому развитие клиентской поддержки — приоритет для компании. Расширение нашего контакт-центра в Самаре обеспечит город новыми рабочими местами, преимущественно в медицинской сфере, и позволит СОГАЗу продолжать повышать эффективность взаимодействия с клиентами», — отметила заместитель председателя правления СОГАЗа Татьяна Тамгина на открытии центра.

 

Страховая Группа «СОГАЗ» основана в 1993 году и является крупнейшим в России страховщиком федерального уровня. Группа предоставляет более 100 программ страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности. Надежность и финансовая устойчивость компаний Группы подтверждены ведущими рейтинговыми агентствами. Региональная сеть Группы включает в себя более 1000 подразделений и офисов продаж по всей России.

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