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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

Организаторы форума «Здоровое общество» назвали участников деловой программы в 2024 г

Организаторы форума «Здоровое общество» назвали участников деловой программы в 2024 г

19 июля 2024, 13:07
Фото: Росконгресс
Организаторы форума «Здоровое общество» на официальном сайте мероприятия представили деловую программу события и участников экспертных дискуссий в 2024 году.

Издание newsnn.ru пишет, что форум пройдет 24–25 июля текущего года на территории кластера «Ломоносов» Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы» в Москве. Информационным партнером выступает медиахолдинг 1MI.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко отметил, что проблемы сохранения здоровья являются важнейшей и приоритетной составляющей государственной политики и играют ключевую роль в социально-экономическом прогрессе страны. Это комплексный подход, ориентированный на формирование оптимальных условий для здорового образа жизни, профилактики заболеваний и продления активной и здоровой жизни населения. Это касается не только физического, но и психологического, эмоционального и социального благополучия. По словам Мурашко, по этой причине важно выделить значимость курса на активное долголетие, которое предполагает не только увеличение продолжительности жизни, но и улучшение её качества. Все эти вопросы будут затронуты в повестке форума «Здоровое общество».

Участниками мероприятия станут зампредседателя Правительства РФ Татьяна Голикова; глава Минздрава России Михаил Мурашко; замглавы аппарата Правительства Российской Федерации Ольга Кривонос; руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Вероника Скворцова; зампредседателя Совфеда Федерального Собрания России Инна Святенко; заместитель министра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева; губернатор Липецкой области Игорь Артамонов; глава Центральной дирекции здравоохранения — филиал ОАО «Российские железные дороги» Елена Жидкова и другие.

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