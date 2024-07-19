Организаторы форума «Здоровое общество» назвали участников деловой программы в 2024 г

Глава Минздрава России Михаил Мурашко отметил, что проблемы сохранения здоровья являются важнейшей и приоритетной составляющей государственной политики и играют ключевую роль в социально-экономическом прогрессе страны. Это комплексный подход, ориентированный на формирование оптимальных условий для здорового образа жизни, профилактики заболеваний и продления активной и здоровой жизни населения. Это касается не только физического, но и психологического, эмоционального и социального благополучия. По словам Мурашко, по этой причине важно выделить значимость курса на активное долголетие, которое предполагает не только увеличение продолжительности жизни, но и улучшение её качества. Все эти вопросы будут затронуты в повестке форума «Здоровое общество».