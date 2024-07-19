Омского бизнесмена Романа Бабикова включили в федеральный список террористов

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
В перечне террористов и экстремистов, который составляет Росфинмониторинг, появился человек из Омска. В строке под номером 1948 указан Бабиков Роман Игоревич, родившийся 14 июня 1980 года. Та же дата рождения у предпринимателя Романа Игоревича Бабикова, который до недавнего времени был генеральным директором «Омскметаллооптторга» и владельцем 14,09% уставного капитала этой компании.
Однако в «Омскметаллооптторге» заявили, что никак с этим не связаны.
— Никакого отношения к нашей компании Роман Игоревич Бабиков не имеет, — уточнили в приемной.
Напомним: с поста гендиректора «Оммета» Бабиков ушел, по официальным данным, 27 июня. После этого компанию снова возглавил его отец Игорь Федорович Бабиков, руководивший «Омметом» в 2002–2020 годах. Бабиков-младший остается владельцем 50% уставного капитала ООО «Специализированный застройщик Тарские колокола».