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Омский бизнесмен Роман Бабиков пополнил федеральный список террористов

Омского бизнесмена Романа Бабикова включили в федеральный список террористов

19 июля 2024, 06:29
Фото: 1MI

Омский бизнесмен Роман Бабиков пополнил федеральный список террористов

В «Омскметаллооптторге» заявили, что предприниматель не имеет никакого отношения к компании.

В перечне террористов и экстремистов, который составляет Росфинмониторинг, появился человек из Омска. В строке под номером 1948 указан Бабиков Роман Игоревич, родившийся 14 июня 1980 года. Та же дата рождения у предпринимателя Романа Игоревича Бабикова, который до недавнего времени был генеральным директором «Омскметаллооптторга» и владельцем 14,09% уставного капитала этой компании.

Однако в «Омскметаллооптторге» заявили, что никак с этим не связаны.

— Никакого отношения к нашей компании Роман Игоревич Бабиков не имеет, — уточнили в приемной.

Напомним: с поста гендиректора «Оммета» Бабиков ушел, по официальным данным, 27 июня. После этого компанию снова возглавил его отец Игорь Федорович Бабиков, руководивший «Омметом» в 2002–2020 годах. Бабиков-младший остается владельцем 50% уставного капитала ООО «Специализированный застройщик Тарские колокола».

Бабиков-старший вернулся в «Омскметаллооптторг»
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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Омскметаллооптторг#Список террористов
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