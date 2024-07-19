Омского бизнесмена Романа Бабикова включили в федеральный список террористов

В перечне террористов и экстремистов, который составляет Росфинмониторинг, появился человек из Омска. В строке под номером 1948 указан Бабиков Роман Игоревич, родившийся 14 июня 1980 года. Та же дата рождения у предпринимателя Романа Игоревича Бабикова, который до недавнего времени был генеральным директором «Омскметаллооптторга» и владельцем 14,09% уставного капитала этой компании.