Омские судебные приставы изъяли машину у любителя пьяной езды и отдали ее на СВО

Во втором случае машину пришлось изъять у 37-летней жительницы города Армавир Краснодарского края. Она провозила через Омскую область партию наркотиков, ее удалось задержать в рабочем поселке Крутинка. Суд назначил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы и изъял автомобиль, на котором она перевозила запрещенные вещества.