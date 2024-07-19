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Омские судебные приставы отправили на СВО машину, изъятую у любителя пьяной езды

Омские судебные приставы изъяли машину у любителя пьяной езды и отдали ее на СВО

19 июля 2024, 10:06
Фото: 1MI

Омские судебные приставы отправили на СВО машину, изъятую у любителя пьяной езды

После решения судов приставы Советского и Кировского округов конфисковали два автомобиля, первый принадлежал любителю пьяной езды из Омска, второй — наркокурьеру из Краснодарского края.

На основании решения судов приставы Советского и Кировского округов Омска конфисковали два автомобиля. Первый принадлежал 44-летнему жителю Амурского поселка. Он повторно нарушил ПДД и сел пьяным за руль, в результате суд назначил ему 180 часов обязательных работ, лишил водительских прав и конфисковал автомобиль.

Во втором случае машину пришлось изъять у 37-летней жительницы города Армавир Краснодарского края. Она провозила через Омскую область партию наркотиков, ее удалось задержать в рабочем поселке Крутинка. Суд назначил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы и изъял автомобиль, на котором она перевозила запрещенные вещества.

Оба транспортных средства были переданы в зону СВО, сообщили в пресс-службе ФССП России по Омской области.

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