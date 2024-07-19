Омские судебные приставы изъяли машину у любителя пьяной езды и отдали ее на СВО

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
На основании решения судов приставы Советского и Кировского округов Омска конфисковали два автомобиля. Первый принадлежал 44-летнему жителю Амурского поселка. Он повторно нарушил ПДД и сел пьяным за руль, в результате суд назначил ему 180 часов обязательных работ, лишил водительских прав и конфисковал автомобиль.
Во втором случае машину пришлось изъять у 37-летней жительницы города Армавир Краснодарского края. Она провозила через Омскую область партию наркотиков, ее удалось задержать в рабочем поселке Крутинка. Суд назначил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы и изъял автомобиль, на котором она перевозила запрещенные вещества.
Оба транспортных средства были переданы в зону СВО, сообщили в пресс-службе ФССП России по Омской области.