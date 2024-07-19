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В Кировском округе Омска выявили превышение ПДК сероводорода в воздухе

«Химические ароматы». В одном из округов Омска снова выявили превышение ПДК в воздухе

19 июля 2024, 13:55
Фото: 1MI

В Кировском округе Омска выявили превышение ПДК сероводорода в воздухе

В региональном минприроды сообщили о превышении ПДК сероводорода в Кировском округе Омска, концентрация вещества в воздухе составила 0,009 мг/м³.

В министерстве природы Омской области сообщили, что в Кировском округе снова выявлено превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода в воздухе, норма превышена в 1,12 раза.

Наличие примесей в воздухе заметили и омичи. В паблике «Дыши! Омск» жители округа пожаловались на запах тухлых яиц, хлорки и сероводорода.

«Сероводородом несет с промзоны. Сегодня ароматы химические менялись весь день», — рассказал омич.

С похожей проблемой столкнулись жители Нефтяников и центра города.

«У нас в Нефтяниках вообще вонь, ужас, и дети должны этим дышать», — напасла жительница Советского округа.
«Как только начинает темнеть — появляется удушающий запах химии», — рассказала о наблюдениях омичка, живущая вблизи остановки «Ул. Рабиновича».
«Опять нечем дышать». Омичи снова пожаловались на невыносимый запах в городе
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Загрязнение воздуха#Новости#Загрязнение#Превышение ПДК#Загрязнение природы#Загрязнение окружающей среды#ПДК#Загрязнение атмосферного воздуха
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