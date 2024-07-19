«Химические ароматы». В одном из округов Омска снова выявили превышение ПДК в воздухе

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
В министерстве природы Омской области сообщили, что в Кировском округе снова выявлено превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода в воздухе, норма превышена в 1,12 раза.
Наличие примесей в воздухе заметили и омичи. В паблике «Дыши! Омск» жители округа пожаловались на запах тухлых яиц, хлорки и сероводорода.
«Сероводородом несет с промзоны. Сегодня ароматы химические менялись весь день», — рассказал омич.
С похожей проблемой столкнулись жители Нефтяников и центра города.
«У нас в Нефтяниках вообще вонь, ужас, и дети должны этим дышать», — напасла жительница Советского округа.
«Как только начинает темнеть — появляется удушающий запах химии», — рассказала о наблюдениях омичка, живущая вблизи остановки «Ул. Рабиновича».